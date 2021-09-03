漲價無理，宏泰人壽薰衣草保單要退還多收保費。金管會2日宣布，宏泰人壽今年5月10日薰衣草醫療險附約調費案，經審查後發現費率釐訂欠缺合理性及公平性，依保險法予以糾正，及命宏泰人壽應恢復原費率，退還向保戶溢收的金額，並罰鍰新台幣120萬元，且宏泰人壽一年內停止銷售保證續保的健康險新契約。

同時，金管會要求宏泰人壽究責懲處失職人員，對宏泰人壽漲費時擔任商品簽署精算人員記點2點，金管會表示，這次被記點的精算人員之前曾因其他案件已被記2點，加計這次處分累積計點數已達法定限制簽署商品的條件，所以六個月內不得簽署保險商品。據了解，被記點精算人員即是先前已離職的宏泰人壽副總嚴成均，保險局主秘蔡火炎表示，停簽處分對離職人員依舊有效。

由於宏泰人壽是第一家調漲保費的壽險公司，金管會認定其漲價不合理，要求恢復原狀的懲處，亦是近60年壽險史上第一次。

宏泰人壽是自5月1日開始調高保費，最高漲幅近160％，據保險局統計，薰衣草醫療險附約共有15萬張有效保單，因為投保的月分不同，有些已經漲費，有些可能還沒有，且有些保戶採月繳，溢收的保費可能只有數十元或近百元，宏泰人壽可能採抵繳下期保費等方式退還。

蔡火炎表示，宏泰人壽決定提高薰衣草保費，僅「選擇性」考量2020年的二項給付理賠率欠佳，即住院醫療費用及手術費用二項理賠率高於100％，主要是兒童及孕婦損失率較高，宏泰人壽就決定全面調高保費。

但薰衣草是從2018年12月開賣，2019年損失率不錯，且還有另外四項給付，如住院日額、住院醫療輔助金、住院慰問金、重大器官移植保險金等損失率都不錯，但宏泰人壽未全面考慮，也未考量不同性別及年齡在不同保額有不同損失率，有欠公平合理；且決策過程有欠妥適，加上保戶若不續保，體況變差者恐無法再投保，影響重大，保險局認定有必要導正且加重處罰。

蔡火炎表示，保險局正在討論相關調費率的機制，未來可讓各保險公司有更明依據可檢視。

(時報資訊)