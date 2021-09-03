據壽險業公布的最新財報顯示，6月底含今年未分配的現金股利在內，帳上保留盈餘達1兆2,853億元，從2012年金管會嚴控以來的八年半內，增加1.36兆元，壽險業者私下表示，要接軌IFRS17的錢大多已「提得差不多」，就看金管會2022年會不會准許壽險公司多配些現金股利。

壽險業2020年稅後獲利2,089億元，但上市櫃及金控子公司中，僅富邦人壽、中國人壽及合庫人壽獲金管會同意，在2021年上繳現金股利，三家合計約97億元，陸續會在7、8月發出，剩下壽險公司全數變成法定盈餘公積或特別盈餘公積。

金管會為了督促壽險公司接軌大魔王會計IFRS17，即保單準備金要以市場利率折現，計算壽險公司是否有「利差損」，從2012年開始年年試算，有缺口的公司要提出補強計畫，盈餘盡可能保留在帳上，同時2019年開始，金管會要求壽險公司出售未到期債券利益要分年留在帳上，變成特別盈餘公積。

從2012年到今年6月底，壽險公司帳上保留盈餘（含今年獲利及未上繳現金股利），共達1兆2,853億元，其中特別盈餘公積已近9千億元，光是2020年就增加了1,480多億元，創歷年新高，這些未來若接軌IFRS17有缺口時，可直接作為增提來源，另外法定盈餘公積亦有1,545億元。

八年半的時間，壽險總資產由14.7兆元增至32.6兆元，增加1.2倍，股本增加2,635億元，淨值增加2兆元，整體業界淨值比從4.4％拉高到8.9％。

壽險業者表示，目前多數公司準備接軌IFRS17都已「差不多夠了」，後續就看金管會要再接軌ICS，即新監理政策的態度，所以如國泰金控等才會表示，今年希望能向金管會爭取，明年可多發一些現金股利。

即壽險公司希望，若已提列相當的特別盈餘公積，已無太明顯的缺口時，可多配一些現金股利，以滿足投資人對現金股利的需求，及留住投資人繼續支持金融股。

(時報資訊)