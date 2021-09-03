政府打炒房，但不動產相關授信依舊是銀行放款主力。金管會2日公布，7月銀行放款僅淨增加180億元，其中，不動產相關授信就增加近900億元，房貸加計建築融資依舊月月成長，前七月新增6,077億元，比去年同期成長38％以上，到7月底房貸加建融餘額已近11.42兆元，續創歷史新高。

依據銀行法72-2條規定，銀行辦理住宅建築及企業建築放款的總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額總和的30％，到7月底有一家銀行已超過29％，另有七家銀行介於28～29％；對照6月底時則是無一家超過29％，但有11家位於28～29％。

金管會指出，主要是7月銀行存款大量增加，讓部分銀行不動產授信比重下降，卻有一家不降反升，逼近法定警戒線。

房市熱，2020年本國銀行房貸加計建築融資淨增加1兆元以上，創歷年新增量的新紀錄，中央銀行去年底再祭出新一波選擇性信用管制，金管會亦啟動授信集中度管理及專案金檢，新的房地合一2.0稅制亦自7月1日上路，政府系列打炒房措施，估計下半年效果可能才會顯現。

7月國銀房貸增加金額432億元，已比6月少46％，建築融資7月則增351億元，也比6月少近21％，有可能是房地合一新制上路前有一波過戶潮，因此6月爆量，單月房貸加建築融資增加1,253億元，7月降回783億元。

銀行局分析，因為政府7月收到稅款，向銀行的借款少了2,117億元，造成國銀7月放款僅淨增加180億元，不動產相關授信就成為授信主力，單月增近900億元。若以前七月房貸加建築融資增加6,077億元來看，占今年國銀淨增放款量的45％。

(時報資訊)