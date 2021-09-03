國銀2021年7月因存款爆量、拉低存放比。金管會銀行局副局長童政彰2日指出，截至7月底銀行存放比降到70.3％，低於6月，主要是7月單月「現金股利發放、企業貨款收入增加」，導致存款暴增4,897億元，同期間放款只增加180億元，因此拉低存放比。

金管會指出，但今年前七月國銀整體獲利仍穩健成長，達2,099.9億元，較去年同期成長6.9％。

童政彰分析，國銀存放比從2018年起就逐年降低，史上新低出現在2020年底的70.24％，至於今年7月底從6月底的71％落到70.3％，主要是存款速度增加比放款快。7月單月存款增加4,897億元，創下今年1月以來單月存款最高紀錄，主要是兩大因素，一是現金股利發放入帳增加、二是企業獲利穩定、貨款收入增加。

放款部分，2021年7月只增加只增180億元，童政彰分析，主要是今年受疫情影響，報稅截止日期延展到6月底，所以6月國銀對政府放款增1,800億元、7月稅款入帳後政府機關就開始還款，導致7月國銀對民營企業放款雖增加855億元，但對政府機關放款減少2,117億元，整體放款用途以「購置不動產」為大宗，增加900億元。

銀行局統計，國銀前七月稅前盈餘2,099.9億元，較去年同期成長6.9％，為史上第三高（第一高為2019年2,259.3億元、次高為2018年2,124.8億元），去年同期受疫情影響掉到1,964.1億元，今年前七月回到2千億元以上的水準，代表疫情過後國銀獲利回穩。

童政彰分析，國銀前七月獲利突破2千億，主要來自國內總分行的貢獻，獲利達1,357億元，占比達64.6％，OBU則有547.8億元、占比達26.1％；海外分行則有176億元占8.4％、大陸地區分行19.1億元、占0.9％。

他進一步分析，海外分支機構前七月獲利176億元，較去年同期成長30.6％，主要是去年提列呆帳費用比較高、基期較低；OBU獲利較去年減少71.9億元則主要是放款減少，利息收益減少。大陸地區分行因提較高呆帳費用，利息、投資淨收益縮減，獲利較去年同期減少14億元。

(時報資訊)