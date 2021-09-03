國發會副主委施克和2日指出，行政院上午已通過「雙語國家發展中心設置條例」，未來將爭取列為立法院新會期的優先法案，若在新會期一開始就完成三讀，此一中心最快在今年底掛牌。

施克和於媒體吹風會做上述表示。他說，去年總統於連任就職演說時，把雙語和數位能力放在同一段，事實上，雙語和數位是探索世界、經略國際的重要能力，這對國家競爭力提升很重要。

他指出，政府於2018年推動雙語國家時，缺乏整合性策略，由各部會自行規劃發展，如今考量讓資源有效的運用，因此提出「雙語國家發展中心設置條例」，藉成立行政法人，來做為各部會推動雙語國家的規劃、諮詢機構，循橫向協調，採一致性作法，以建立優化的雙語生態體系，這個雙語國家發展中心未來會與民間機構合作，以提升雙語國家政策的推動成效。有關「雙語國家發展中心」未來董事長、執行長是否已有人選？施克和表示，目前尚無既定人選，依條例設計，董事長、執行長可以專任或兼任，若兼任的話就有點像內政部住都中心由次長花敬群兼任董事長，而副執行長至少一位專任，另兩位將由教育部、國發會派任。

此設置條例於2日上午獲行政院會通過，近期送立法院審議，由於立法院新會期將忙於明年度預算審查，設置條例能否順利獲三讀？施克和說，會爭取讓此條例列為優先法案，若能在新會期之初三讀，年底就可以掛牌，若到年底才三讀，掛牌時間就要延至明年上半年了。

(時報資訊)