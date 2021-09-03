經濟部能源局2日召開離岸風力發電區塊開發場址規劃申請作業要點說明會，要求開發商在遞交申請資料時，各層股權需完整透明，就算只有1％也必須提出公司登記證明文件，避免中資或爭議股權介入。

過去在潛力場址風場建設時，離岸風電開發商轉移股權、有中資介入等爭議，這次能源局在遊戲規則中納入需公開各層股權要求。

開發商在會中質疑股權透明度要到多少，能源局說，只要有列於申請書上，就算只有1％，也需提供公司登記等證明文件，以備後續查訪。

另外，過去已公告的「離岸風力發電區塊開發場址容量分配作業要點」，就有明定風場發起直接或間持有獲選申請人，股份比例至少要在20％以上，避免外界擔憂開發商拋售股權撤離的狀況。

值得注意的是，區塊開發備查要點過去座談會說明要在環評之前取得8大相關主管機關同意函，由於文件往來曠日廢時，這次作業要點直接明定，由經濟部開會召集飛航、雷達、軍事管制、禁限建、船舶安全、水產動植物繁殖保育區、漁業權及礦業權等相關目的事業主管機關，就申請案組成聯合審查會，直接進行審查，避免相關單位「已讀不回」。開發商指出，因區塊開發選商將在明年8月啟動，規定開發商必須通過經濟部與相關部會聯審，也要取得環保署環評初審通過等意見函，才能進入選商申請程序，聯審會議何時召開，將影響後續提送環評與環差等程序。

能源局表示，聯審會議會1個月清案1次，就算只有1案也會進行審查，若順利的話，1個月就可以完成經濟部備查程序，以利後續提交環評或環差審查。

能源局官員指出，區塊開發風場規劃希望進入環評之前，開發商要先取得8大主管機關同意函，避免風場取得開發權卻無法開發窘境，因此希望先取得各部會同意，但開發商及風場數量龐大，光是往來各部會時間曠日廢時，因此決由經濟部與各主管機關組成審議委員會，一次搞定風場選址問題，避免進入環評後，還要回頭解決場址問題。

(時報資訊)