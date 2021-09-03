大陸國家主席習近平力推共同富裕計畫，外界熱議私部門會否大幅捐款表態，而多數上市企業也的確將此視為重點議題，據統計在短短兩周內，滬深港就有超過70家上市公司在財報中提到「共同富裕」。

據相關統計，在8月下半月的財報密集發表期間，在上海、深圳、香港三地交易所共有超過70家公司，在證交所的披露聲明中使用「共同富裕」一詞。

例如大陸保險巨頭中國平安財報中提到，公司董事長馬明哲表示，公司將堅定不移地聚焦做強綜合金融主業，全力推動以壽險改革、數字化賦能為核心的高質量發展，加快科技創新和生態建設，促進各項業務健康發展，為實現人民對美好生活的嚮往和社會的共同富裕而不懈奮鬥。網路巨頭美團創辦人兼CEO王興則是在電話會議時表示，美團的名字就有一起更好的意思，所以共同富裕本身就植根於美團基因中。

除了騰訊直接豪擲人民幣（下同）500億元響應共同富裕計畫外，不少公司也在財報時節公布相關措施，例如電商巨頭京東對共同富裕表示，將用兩年時間穩步提升員工薪酬和福利待遇。綠城服務也在財報中披露員工共同富裕計畫。連國有銀行中國銀行都在財報中提到共同富裕。

值得注意的是，上述主動提及共同富裕的公司也多半是深陷整頓漩渦的企業。

(時報資訊)