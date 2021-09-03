A股上市公司2021年上半年財報已全數出爐，大陸經濟快速復甦，上半年共有3,243家公司業績增長，占比高達72.8％。與2020年同期相比，有126家公司淨利增長逾十倍，其中熱景生物等11家公司淨利年增幅更逾一百倍。

21世紀經濟報導，2021年上半年A股上市公司合計營收、淨利表現亮眼。上半年A股公司合計營收年增26.94％至人民幣（下同）30.65兆元，其中有47家公司營收逾千億，比2020年同期增加6家。上半年A股公司合計淨利高達2.75兆元，年增43.54％。從營收逐季數據來看，受到2020年新冠病毒疫情影響，2021年上市公司營收增速創近5年新高，2021年第一季年增達34.85％，第二季有所滑落，年增率仍高達26.69％。第二季季增率為12.84％。

在淨利增速方面，在上交所科創板上市的醫藥公司熱景生物，受惠於新冠病毒檢測產品的海外需求暴增，上半年淨利達到14.53億元，年增逾742倍，是淨利增速最高的A股公司。新世界、精准信息兩家A股公司，淨利年增率分別為314倍、230倍，僅次於熱景生物。

上半年，熱景生物的兩款新冠病毒抗原快速檢測試劑產品先後獲得歐盟CE認證，同時還獲得德國聯邦藥品和醫療器械研究所用於居家自由檢測的認證，可以在德國的超商、藥局、網路商店等通路販售，促使其外銷訂單爆發式增長。

熱景生物股價2日收跌1.04％至139.79元，2021年以來該公司股價表現亮眼，累計暴漲238.8％。

(時報資訊)