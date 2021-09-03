大陸網企巨頭阿里巴巴2日響應大陸領導人提出的「共同富裕」，提出十大行動計畫，預計在2025年之前為此投入人民幣（下同）1千億元，包括200億元發展基金力助浙江探索示範區，

浙江新聞2日晚間報導阿里響應共同富裕的消息後，阿里美股盤前價短線上揚，從約1％的漲幅竄升至3％以上，最高一度逼近4％。截至2日晚10時15分，阿里股價收斂至上漲0.83％。

報導指出，阿里已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，這些行動主要圍繞科技創新、經濟發展、就業、關愛弱勢、共同富裕發展基金等五大面向。

其中一項行動是設立規模200億元的共同富裕發展基金，力助浙江建設共同富裕示範區、為大陸全境探索共同富裕。在其他行動，阿里則提供其科技與數位能力支援、龐大的銀彈補貼，改善農業、中小微企業、弱勢族群、勞工的環境與保障。

報導稱，阿里將在2025年前為此累計投入1千億元，並成立一個專門的常設機構負責該計畫。

大陸高層力推「共同富裕」的背景下，市場關注企業富豪響應程度，尤其是此前出盡風頭、現處整頓刀口上的網路企業。雖然多數企業有所回應，但更多處於改善公司內部福利薪酬階段，如市值第三、仍處於虧損的美團日前也僅回應「共同富裕」深植公司基因，但無明顯措施。

目前真正拋出億元級別方案的企業，包括阿里的電商勁敵拼多多，日前再宣布100億元的農業鄉村振興計畫，被視為與共同富裕有關。

更主要的還是與阿里齊名的騰訊，在8月時直接宣布斥資500億元，言明投入共同富裕專項計畫，加上其4月有另一項普惠性質的500億元計畫，使其他同業有必須作為的壓力。此次阿里巴巴除年初諸多降低業者經營成本的補貼計畫外，再直接加碼1千億在「共同富裕」上，無疑將這場大戰層級拉得更高。

浙江被選為「共同富裕」示範區，有觀點認為，政府本意就是要借阿里等民企之力達成目標。浙江企業吉利近期拋出1.67億股贈予員工留才，其他在浙江有龐大資源的企業如網易等則尚未有明確動作。

(時報資訊)