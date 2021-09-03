大陸官方再度出手推動底層加薪。交通運輸部等五部委2日約談美團出行、滴滴出行等11家網約車平台並提出諸多整改要求，包括降低抽成比例、公布計價規則等，讓定價更加透明，不僅降低市場壟斷，亦可帶動司機增加收入，進一步達到「共同富裕」的效果。

中新網報導，2日聯合約談的部委還有工信部、公安部、網信辦、市場監管總局，出席的企業還有曹操出行、高德、首汽約車、滴答出行等，足見官方大力整頓網約車平台的魄力和決心。

報導稱，監管方在約談中指出，近期部分平台通過多種行銷手段惡性競爭，並招募或誘導未取得許可的駕駛員和車輛「帶車加盟」，不僅擾亂市場公平競爭，更損害司機和乘客的合法權益。

監管方要求，各平台須立即整改不合規行為。包括科學制定平台派單規則，保障司機獲得合理報酬和休息時間；主動向社會公佈計價規則，並降低抽成比例。此外，不得利用資本惡性競爭、無序擴張，特別是不能以虛假宣傳誘導司機加入，更不能把經營風險轉嫁給司機。

大陸官方早已關注叫車平台抽成不公、隨意漲價的問題。5月中旬，交通運輸部、網信辦等八部委就曾聯合約談美團、滴滴、滿幫、貨拉拉等10家交通運輸平台，重點關注計費抽成不透明、壟斷貨運平台並惡意壓低運價等問題。而9月2日多部委再度大舉約談，則是將上述問題進一步細化解決，並直接要求平台降低抽成，等於進一步為司機增加底薪收入。

在大陸領導人提出「共同富裕」的號召下，中通、圓通、申通等6家快遞巨頭也火速宣布，自9月1日起將每件快遞運送費上漲0.1元，以提高基層快遞員收入。陸媒統計，按照目前快遞員平均每天運送200件快遞計算，等於一個月可增加約500元左右收入。

(時報資訊)