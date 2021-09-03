美國氣候特使凱瑞（John Kerry）已與中國國務委員兼外長王毅和中國副總理韓正視訊會晤，中美關係能否在近日就氣候議題化解分歧及達成合作，仍不得而知。韓正表示，應對氣候變遷是中美合作的重要組成，必須以信任為前提，希望美方創造良好氛圍。

新華社引述韓正2日向凱瑞表示，中美氣候合作須回歸「巴黎協定」基礎，落實凱瑞4月份訪中後所提出的「中美應對氣候危機聯合聲明」。

韓正指出，應對氣候變遷是中美合作的重要組成部分，必須以信任為前提，希望美方按照兩國元首通話精神，為雙方應對氣候變遷合作創造良好氛圍。

中國國家主席習近平於2020年提出中國將力爭「2030年碳達峰、2060年碳中和」目標，韓正表示，中國在應對氣候變遷議題作出巨大努力，並取得顯著成效，強調「言必信，行必果」。

凱瑞則表示，美方認同中國為應對氣候變遷所作的巨大努力，願與中方保持建設性接觸，共同落實「巴黎協定」，應對全球性挑戰。

根據南華早報引述消息人士指出，凱瑞隨後也與中國國務委員楊潔篪視訊會談。

凱瑞今年4月前往上海與中國氣候變化事務特使解振華會談，本次再到訪天津，而雙方會談期間，中國外交部長王毅於1日與凱瑞視訊會面時，則對凱瑞論及中美當前緊張關係，王毅表示，美國期盼應對氣候變遷成為中美合作「綠洲」，但若「綠洲」周圍都是「荒漠」，那麼「綠洲」遲早會沙漠化。

王毅直言，近年中美關係急轉直下，因美方對中國作出重大戰略誤判，面臨嚴重困難，美國應重視並積極回應中方提出的「兩份清單」和「三條底線」，應採取積極行動改善中美關係。

凱瑞回應表示，美中合作對應對當前緊迫的氣候變遷挑戰至關重要，美方願與中國相互尊重，加強溝通對話，同時為解決美中關係面臨的難題創造機遇。

(時報資訊)