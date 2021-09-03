首日（8/31）的論壇主軸在於幫中小企業尋找ESG解方，座談會主持人陽明交通大學教授葉銀華強調，永續發展的觀念已經從過去「最好有，Nice Have」轉變為現在「必須有，Must Have」，追求永續最核心的理念是在經濟發展過程中不要損害下一代的生活。從2015年巴黎氣候協定的控制全球氣溫提高，一直到歐盟提出的2050年碳中和目標，國際大型企業如蘋果公司開始管理供應鏈的碳中和目標要求，同時投資人力量的覺醒亦形成一股監督力量，在在都加速國內企業必須將永續發展納入DNA的進程與決心。

永續內化TOP-DOWN

董事會是關鍵

「永續經營絕對要TOP-DOWN！」，近年在企業永續表現備受肯定，市值規模成長有目共睹的穩懋半導體公司董事長陳進財，在與談時一再強調，董事會在落實企業永續推動上的重要性，必須堅持由最高管理層帶領，才能形成全公司的共同承諾。陳進財分享指出，穩懋公司首先在董事會成立公司治理委員會，在公司治理基礎上循序漸進延伸到其他專注議題上，例如在關心勞工權益上，公司注意到少子化問題，提升員工育兒津貼，同時主動向勞動部申請津貼不列入勞工所得替員工爭取福利，在環境議題上，穩懋公司落實每年設定目標、持續改善電力系統等滾動式作法，堅持資訊公開透明，與投資人及股東保持溝通，不斷發現問題及透過新科技、新技術找尋解決方法。

從事循環經濟的崑鼎投控公司董事長廖俊吉吉與櫃買中心總經理李愛玲，也同聲呼應「TOP-DOWN」是推動永續的關鍵力量，廖俊吉吉並表示，崑鼎公司非常在意董事會的組成背景以及對於永續前瞻性的了解程度，他以過去發展經驗說明，讓同仁了解並且認同公司理念會加速整個ESG的推動成效，例如崑鼎公司二、三十年前開始從事焚化爐的業務時，經營階層體認到安全及社區互動的重要性，公司要求同仁每年要寫一句自己對公安的期許，貼在同仁每天會看到的地方提醒；同時，讓同仁親自跟居民解釋焚化爐如何進行環保工作，透過講解之後同仁會產生對自己的期許，當然在初期執行過程中同仁會抗拒，但透過管理階層的堅持，長久以來就能看到正面的效益，提升公司整體工安品質。

面對氣候風險

企業更要實際行動

「企業必須要對永續作投資！」，KPMG安侯永續發展顧問公司黃正忠董事總經理在專題演講中舉企業對於低碳與淨零碳排管理的策略布局為例，如果企業在未來每年要減少5％的排放量，首先，要進行低碳的管理，第二步則必須要有實際投資，如需要應用資金買綠電及設備上的更新，或是投資開發低碳技術，企業必須了解面對氣候變遷壓力，全世界的新經濟將出現新的遊戲規則。

國際資本市場會開始要求上市公司揭露碳排放總量、減少量、低碳管理效能、低碳投資的效能，以及因應氣候變遷的所有行動目標，上市櫃公司也應該了解，一旦發生氣候變遷對公司的衝擊，包含大小、時點及對財務的影響。所以過去看到的是營運帶來的財務揭露，現在則是要看氣候變遷對公司帶來的風險及對商機影響金額會是多少。

李愛玲提醒企業於ESG的推動過程一定都會面臨問題，所以無論企業大小，做就對了！座談中也鼓勵公司可以從編製永續報告書著手，一方面透過編製的過程幫公司健檢，同時藉由資訊的溝通可以開啟公司與利害關係人的對話。

觀察近幾年上櫃公司揭露永續報告書的變化，可看出整體櫃買企業對於ESG資訊揭露的重視程度明顯上升，除揭露報告書總家數增加外，自願揭露永續報告書公司數更是逐年攀升。

永續發展協會秘書長莫冬立則提供IBM商業價值研究院的資料說明，第一，ESG的實踐可為公司降低風險（如在法規遵循上），第二，ESG概念出現後，在落實過程中會逐漸與公司原有的慈善活動結合，第三，ESG效益會反映在企業的供應鏈管理上，第四則為整體經營效率的提升（如節省公司營運成本），最後則是ESG與公司的成長機會結合（即如崑鼎結合循環經濟與經營策略）之作法。

同時，國際金融公司（IFC）對其600多家客戶進行調查中也發現，觀察ESG評比較好的公司群組股價表現，相較於MSCI新興市場指數的整體表現高出了130個基本點，調查也發現，投資人運用ESG表現在其投資組合上的趨勢越來越明顯，也代表公司ESG表現將會直接反映在未來資金取得成本上。

(時報資訊)

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