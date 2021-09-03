呼應9月1日論壇主題「永續投資全面啟動」，座談會主持人中華經濟研究院院長張傳章點出「投資」是推動永續發展的重要力量，這股浪潮在近年國內資本市場商品發展也可觀察到，從多檔ESG主題的ETF交易熱絡、期貨交易所在2020年推出永續指數期貨，到引領投資風向的勞退基金積極採用永續主題指數做為參考指標，甚至把投資標的從大型股延伸至中小型股，在2020年採用臺灣指數公司和櫃買中心等機構合作編製的「臺灣CSR中小型指數」，在政府單位力挺中小型企業永續發展政策推動下，永續表現佳的中小型企業無疑是下一波投入永續投資的關注焦點。

最佳投資決策

E、S、G缺一不可

國泰金控投資長程淑芬從投資角度出發，強調企業必須要丟掉一個迷思，永續經營不是政府給了甚麼補助才做，三十年前的經營或是投資方式，在今天的世界可能已經不被允許了。「NO ESG,NO BUSINESS」，對企業來說，沒有ESG表現以後可能也會拿不到訂單；「NO ESG,NO MONEY」，從銀行跟投資人的角度來看，企業現在ESG表現不佳，以後可能也拿不到資金的奧援，企業領導階層必須改變思維。談到永續發展的面向，程淑芬語重心長強調「永續是E（環境）＋S（社會）＋G（公司治理）」，氣候變遷在未來的十年非常重要，但大家重視氣候變遷帶來的衝擊時，也不要忽略企業經營環節中S（社會）與G（治理）的重要性。一個公司治理好的企業應該懂得掌握機會，發現風險也知道預防，自然就不會無端產生環境污染跟社會爭議。

近年全球氣候異象頻傳，投信投顧公會理事長張錫於專題演講中分享了聯合國近期公布氣候風險報告的內容，最快2030年全球平均氣溫上升1.5℃，比原先預期的2040年早了10年，一旦突破這個長期暖化門檻，熱浪、乾旱、洪水和颶風等極端天氣事件，將會更加嚴重和頻繁，帶來莫大災害，全球氣候變遷急速惡化，與人人息息相關，所以投資機構應該藉由投資的力量來產生正面效應，ESG投資已經刻不容緩。

發揮「議合」力量

與企業共好

施羅德投信董事長巫慧燕認為，機構投資人可以扮演一個倡議及教育的角色，舉例來說，施羅德投信對許多中小型類股就扮演了一個教育的角色，藉由溝通幫助公司了解現在投資人在這個多變的市場上如何做準備及因應。「議合」其實是主動行使所有權，透過議合可以影響被投資公司的行為並強化公司在世界變動趨勢下相對的適應力，透過議合投資機構也可增加對上下供應鏈的了解，能夠更洞悉公司的狀況，直接影響到投資決策。進一步也可做一些力量的連結，各個重視ESG議題的機構大家結合起來，透過全球行動主義的力量，真正做到影響大中小型企業，在各方面把ESG做得更好。

程淑芬也表示，不同的企業本來它的大小規模、產業的特性、資訊的廣度及深度，能夠有多少資源可以投入在ESG本來就存有差異，在金融業可以透過大家的力量，讓各個不同的公司知道什麼是永續、如何從重大的議題來了解什麼對公司是重要的並對外揭露。程淑芬並進一步指出，在機構投資人發揮實際影響力領域的實際應用上，在2018年機構投資人最主要採用的方法為「排除法」，但到了2020年初，「ESG整合」已成為廣泛使用的責任投資作法，將被投資公司的ESG表現作為基本面分析已是主要投資方法。

永續投資績效

主動、被動都吸睛

張錫指出，若觀察過去5到10年的ESG市場表現績效，發現不論股債的表現皆落後於大盤，但若觀察最近三年來的ESG商品，特別是股票型表現明顯優於大盤，這也代表市場願意給ESG好的公司更好的評價，進而可以產生超額報酬，最近兩年市場已明顯擺脫ESG就是績效不好的偏差觀念，事實上ESG不是只能做善事，無論股債ESG皆可提供超額報酬，且此一趨勢仍持續向上發展，可為投資人打入強心針。

MSCI執行董事陳彥霓也指出，MSCI近年在開發主題指數及ESG資料供應業務上積極協助機構投資人落實永續投資，她觀察市場需求趨勢發現，過去幾年追蹤MSCI指數所發行的基金及ETF檔數呈現倍數成長，年複合成長率接近100％，她分析這股ESG投資趨勢大爆發有幾點原因，首先，投資人對於ESG相關的風險及報酬已經愈來愈熟悉，投資人也越來越無法容忍企業漠視氣候變遷的態度，同時也跟ESG資料的供應商業務發展有關，如同MSCI角色的資訊供應商已經非常有能力將資料轉化為量化數據，便利客戶分析ESG風險。

臺灣指數公司副總經理陳文練以國內指數編製發展歷程說明指數化投資如何化為實際行動支持永續，他首先強調，指數化投資結合永續的優點有：「分散風險、高透明度、公平客觀、低管理成本、簡化實踐管道及經濟、社會利益並重」，同時分析國內指數在責任投資議題上的演進歷程，從早期2010年發布強調企業社會面的就業指數，2015年發布公司治理指數，到2020年開始發布ESG永續主題指數，國內有了第一檔以上櫃股票為成分股編製的「臺灣上櫃永續指數」。

在投資商品的應用上，也從早期勞工或公司治理單一面向的指數，到2017年出現第一檔以國內ESG表現優異成分股編製指數發行ETF，到2021年已經有「特選上櫃ESG成長報酬指數」及「特選上櫃ESG電子菁英報酬指數」等兩檔結合ESG、中小型市值企業與財務表現等特色之指數發布，同時已有相關指數之商品掛牌上櫃。

(時報資訊)