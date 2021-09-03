本次櫃買中心於8月31日及9月1日舉辦兩場次「2021櫃買永續升級線上論壇」，邀集國內永續議題重磅級講師蒞臨，主題分別從「發行」及「投資」角度出發，探討企業如何在營運環節中做好ESG關鍵議題，同時探討現階段機構投資人如何將ESG因子融入投資實務。

線上論壇開放關注永續議題的各界人士報名參加，獲得熱烈迴響，總計逾2,000人次上櫃、興櫃公司代表及業界人士連線參與，顯見國內資本市場關注永續議題的熱潮銳不可擋。

櫃買中心董事長陳永誠在論壇開場即表示，櫃買市場在近年國際局勢劇烈變動之下展現出中小型企業的活力與韌性，為了讓企業持續保持競爭力與成長的動能，櫃買中心積極協助企業掌握ESG趨勢，提升企業ESG資訊透明度，善用制度力量凸顯出邁向永續發展的企業風貌，以便在長遠的未來可以為投資人提供穩定的報酬；另一方面，櫃買中心積極為投資人與發行人提供廣泛的商品選擇，開拓多元、又符合永續發展需求的制度及交易平台，以鼓勵投資人運用手中的投資力量，推進企業永續發展的腳步。

金管會副主委邱淑貞則在主題演說中表示，當全球環境與氣候變遷對人類造成的影響加劇，從個人到企業都需要重新加以省思，國際上對於永續發展觀念一直在改變，因應對策也要持續向前推進。金管會因應國際趨勢永續發展路徑，歷年來同步發布接軌國際且適合國內金融環境的藍圖，適用對象從大型公司逐步擴及中小型企業，與國內企業一起努力向前推進。

在2020年發布「公司治理3.0永續發展藍圖」中，規劃未來三年在「ESG資訊揭露」項目的推動，包括研議將TCFD建議納入永續報告書或年報、報告書應取得第三方驗證及擴大應編製永續報告書之上市櫃公司範圍；而在「永續投資」方面，則朝著促進機構投資人及金融機構落實盡職治理與責任投資、訂定永續分類標準等方向邁進。

(時報資訊)