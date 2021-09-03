被視為亞洲評價最高的CSR指標大獎「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards；AREA）得獎名單出爐，今年因疫情影響，於9月2日進行全亞洲線上頒獎典禮，遠雄人壽首次參賽即從亞洲16國、逾200件參賽專案中脫穎而出，榮獲「社會公益發展獎」，從台灣到亞洲，讓更多人看見遠雄人壽在永續發展上的努力實踐。

亞洲企業社會責任獎（AREA）已連續舉辦11屆，目的是為鼓勵與表彰永續發展和實踐社會責任的企業，此次，遠雄人壽以「遠雄愛不落 偏鄉關懷」專案計畫獲得社會公益發展獎，遠雄人壽總經理趙學欣表示：「因應聯合國永續發展目標（SDGs），遠雄人壽以保險產業核心為出發點，不斷尋求社會共融的策略共識，並發揮保險核心價值的支持力量，從對個人、家庭的保險保障，延伸至社區服務、弱勢扶助、青年培力到偏鄉關懷，並從社會責任擴展至環境友善，兼顧企業營運與環境共生，持續擴大永續影響力。」

保險是以人為本的行業，遠雄人壽回饋社會除了投入經費與物資，更重視人的力量，號召各領域專業Mentor，以自身力量帶動青年學子正向學習態度，為年輕世代創造無限可能。透過偏鄉關懷計畫，將人力和資源從都市送進非山非市及偏遠學校，促進偏鄉學童多元學習，縮短城鄉差距。該計畫首年邀請喜憨兒擔任自強Mentor攜予手作營養餐盒增強孩童健康，並將他們習得的技巧與對生命的熱忱與師生分享；第二年再邀請勵志Mentor攀岩國手李虹瑩、國際紙雕藝術家鍾凱翔，分享一路以來為實現理想，克服恐懼的心路歷程，告訴學童「只要堅持不放棄，一定能夠突破極限，被眾人看見。」

(時報資訊)