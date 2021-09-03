信義房屋將人才培育的能量往前延伸、向下紮根，多年來推動多項大專院校「產學活動」計畫，協助學生就學期間培養與職場銜接相關專業能力及軟實力，尤其「全時實習生」計畫，讓大四準畢業生在進入社會前一年，接受完整的不動產培訓及教育，協助學子更了解未來職涯規劃，亦為產業及組織培育人才，建立產業新氣象。

為了讓學生更了解房仲實務經驗，信義房屋2016年起增設大四「全時實習生計畫」，鎖定大四下不限科系且對不動產有興趣、想挑戰業務工作的在校生，除了月薪較其他實習為高，更提供完整如同正式同仁的培訓規格，實習期滿取得畢業證書並繼續留任信義房屋，將給予獎學金9萬元，除了累積專業實務經驗外，同時也培養他們從態度、理念到實務的職場學習。

信義房屋也將倫理教育向下紮根，2012年與政大商學院共同創設以「企業倫理」為中心思想的「信義書院」，藉由倫理教育、研究、推廣，培育未來企業人才，提升企業與產業的競爭力。

另與中國科技大學合辦「信義學院」，以及實際參與的服務方案，將品格與倫理的觀念深植學生心中，期許參與計畫的學生能成為校園推廣品德教育與企業倫理的種子，此兩項專案已超過1萬人受惠。

「七年一貫產學攜手專班」則是從青少年時期建立不動產專業觀念，信義房屋與雲林科技大學結合松山家商，成立「不動產經營專班」，獲選同學高職期間安排不動產專班專業科目及暑期見習，通過考核後，可選擇直升雲科大財務金融系不動產經營專班，進修不動產相關法規、鑑價、財務、行銷、實習等課程。

(時報資訊)