非政府組織亞洲企業商會（Enterprise Asia）2021年仍在COVID-19疫情下採視訊方式舉辦「2021年國際企業社會責任及永續峰會」（ICS Summit 2021）暨頒發「2021亞洲企業社會責任獎」（AREA 2021）。

2021年AREA共有來自亞洲19個國家／地區的205家公司的企業社會責任計畫或個人進到最後一輪評審名單，最後僅有69家公司獲獎，其中，台灣延續過去的輝煌記錄，共有44件企業社會責任計畫或個人獲得2021年度的各獎項，是亞洲國家中最大贏家。

亞洲企業商會表示，2021年是AREA歡度十周年的重要里程碑，對於能夠藉由該獎項鼓勵和激勵企業領袖和企業善盡社會責任，倡議為所有人創造出更美好世界而感到自豪。自成立以來，已有來自19個國家，超過500多名獲獎者。亞洲企業商會主席曾立基于頒獎典禮致致開幕辭時提到，企業永續應包括創新、智力資本、文化，而ESG戰略則是永續價值重要關鍵，它也是在COVID-19後，趨動世界重建、復甦和成功的重要策略。他進一步提到「永續」不能單獨看待，而需把它納入全新的系統，使它成為一種新的生活模式，因為在如今巨變的世界中，ESG是在不均衡時代做出妥協與權衡的智慧。

為了表彰企業落實永續經營，並提出更多相當具創新與創意的社會企業責任計畫，AREA自2011年起，表彰以企業治理、健康衛生推廣、人力投資、綠色領導、社會公益發展、循環經濟領袖及負責任企業領袖獎等七大面向的傑出企業或企業領袖。2021年「負責任企業領袖獎」共有五位企業領袖，包括友達光電董事長彭双浪、玉山商業銀行董事長黃男州、富邦金控董事長蔡明興、泰國PTG集團總裁兼首席執行官Pitak Ratchakitprakarn和信義房屋創辦人周俊吉。而台灣在2021年五位得獎人中占四位，顯示台灣的企業領袖比起其它亞洲國家更具企業社會責任思維。在這次獲獎計畫中，遠東巨城購物中心以「社區健康Big加值」為概念提出適合所有年齡的健康社區平台，並專注將資源投入到捐血、肝病防治和健康促進，推動了160多項各年齡層的健康活動，其成果深獲評審團的讚許與青睞。

另一個獲得評審團讚許專案「保平安、保健康，萬人e起來保心肝！」策劃，該專案由台北龍山寺、台灣肝病防治研究基金會、聰泰科技和瑞昱半導體聯合倡議，2020年10月在台北龍山寺鼓勵民眾免費肝炎及肝癌篩檢察，幫助B、C肝帶原者早日發現，預防肝癌發生。該活動同時創下12小時內萬人填寫健康問卷的金氏紀錄。

「2021年國際企業社會責任及永續峰會」（ICS Summit 2021）則邀來自12個國家共300多名高管、領域出席線上峰會。2021年峰會主題為「邁向包容與韌性的未來」，盼能在各方專家共同探討與行動後，能為世界重建一個永續和包容的世界。

亞洲企業商會主席丹斯里馮鎮安博士在峰會開幕式上表示，這場疫情危機讓我們更需要迫切關注地球健康，讓人類思考優先順序，未來有機會重新調整和重塑疫情大流行後的復甦，邁向更美好的未來。

(時報資訊)