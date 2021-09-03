外媒引述消息報導，美國司法部針對谷歌數位廣告業務加快展開調查，最快可能於今年底前提出反壟斷訴訟。若成真的話，這將是聯邦政府對於谷歌提起的第二起反壟斷官司。

消息人士透露，此次調查重點在於谷歌是否濫用廣告拍賣與技術的主導地位，藉此維持該公司在數位廣告市場優勢。

近幾周以來，美國司法部已傳喚多位證人，要求相關單位提供更多文件，顯示該機構正加快調查速度。司法部婉拒回應此事。

數家媒體公司、廣告商與廣告技術公司指稱，谷歌廣告業務行為已違反市場競爭。谷歌數位廣告業務範圍廣泛，包括為企業購買廣告與販賣廣告空間等。

谷歌1日回應，數位廣告工具的領域競爭無比激烈，而這有助於網路廣告普及、費用降低，並提供給出版商與廣告商更多選擇。

谷歌聲明指出：「我們的廣告技術幫助網站與APP獲得資金挹注其內容，令小企業得以成長擴張，並保護使用者隱私免遭剝削，同時避免壞的廣告體驗。」

若美國司法部真的提起訴訟的話，這將是聯邦政府對於谷歌提出的第二起反壟斷官司。早在去年10月時，司法部便對谷歌提起反托拉斯訴訟，指控其利用網搜市場優勢，坑殺競爭對手並傷害消費者。此官司預計於2023年9月判決。

美國科技大廠近來頻頻面臨監管壓力，顯示拜登政府試圖約束這些公司市場力量過大的企圖心。

(時報資訊)