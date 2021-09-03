隨著亞馬遜及SpaceX加速發展衛星網路計畫，兩位大老闆的口水戰也愈演愈烈。亞馬遜日前請求美國政府駁回SpaceX第二代星鏈（Starlink）衛星網路計畫修正案，但SpaceX執行長穆斯克也不甘示弱，諷刺亞馬遜創辦人貝佐斯的職業是提告。

穆斯克1日於推特發文表示：「控告SpaceX已經成貝佐斯『真正的』全職工作。」

SpaceX先前向美國聯邦通訊委員會（FCC）提出第二代Starlink申請，遭到FCC駁回。SpaceX在8月19日向FCC提出修正計畫，結果亞馬遜又跳出來阻撓。亞馬遜向FCC表示第二代Starlink打算在低軌道建立兩種不同衛星配置，因此違反FCC規定，請求FCC駁回第二代Starlink修正計畫。

亞馬遜衛星網路計畫Project Kuiper負責人舒曼（Mariah Dodson Shuman）於25日表示：「SpaceX提出的修正計畫在衛星運行高度、傾斜度或衛星總數等主要項目上都未確定細節，幾乎每項審查都不合格。」

SpaceX衛星政策主管高曼（David Goldman）也予以還擊，向FCC抱怨亞馬遜利用各種手段試圖拖慢Starlink發展速度，以爭取時間讓Project Kuiper趕上進度。

高曼表示：「FCC應該了解亞馬遜使出拖延戰術，這是亞馬遜打壓對手、掩飾自家事業發展落後的慣用伎倆。」

高曼諷刺亞馬遜等了「將近400天」才向FCC提報Project Kuiper的介面設計及製造的軌道垃圾，但在第二代Starlink修正計畫提交後四天內就表達反對意見。

Starlink和Project Kuiper都是利用數千顆人造衛星向地球發射網路訊號，協助偏遠地區人民取得高速網路，因此近年競爭日漸白熱化。第一代Starlink目前僅推出測試版，已在14國累積超過10萬名用戶，且SpaceX宣稱已收到超過50萬人預約服務。

(時報資訊)