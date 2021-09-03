歐盟監管機關2日對於臉書旗下訊息應用程式WhatsApp處以2.25億歐元（約2.67億美元）的罰款，理由在於該公司違反歐盟個資保護規定。而這顯示出，歐盟正逐步提高對於美國科技大廠的執法力道。

愛爾蘭資料保護委員會（DPC）周四以代表歐盟所有同行的委員會名義，對美國科技大廠開出兩個月來第二張罰單。DPC周四開罰金額，約是臉書2020年獲利的0.8％。這也是歐盟史上針對隱私法開出的第二高罰金，僅次於盧森堡數據保護委員會（CNPD）兩個月前對亞馬遜開罰的7.46億歐元。

DPC表示，WhatsApp並未向歐盟公民充分說明如何收集與使用個資，以及該公司與臉書間如何共享數據。DPC已要求WhatsApp調整隱私政策並改變與用戶溝通方式，以符合歐盟個資法規定。

WhatsApp並不認同此次裁罰，認為罰款「有失比例原則」，計畫提起上訴。該公司發言人表示：「WhatsApp致力於提供安全與隱私的服務。我們努力確保提供的資訊透明且完整，未來也將持續堅持。」

據WhatsApp官網指出，他們與母公司臉書分享的個資，包括用戶手機號碼、交易數據與IP位址等，但不包括對話內容與呼叫紀錄。

另一家科技巨擘谷歌2019年也遭

到法國監管單位重罰5千萬歐元，理由在於該公司在收集用戶個資前未確實告知並取得授權。支持隱私權的人士先前批評，歐盟在保護個資這方面的執法動作太慢、不夠確實。

(時報資訊)