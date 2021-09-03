美國首領失業救濟人數續跌，顯示就業市場已由疫情衝擊中穩定回復，美股周四盤中受到激勵，道瓊工業指數漲逾百點，標普500及那斯達克指數再創新高。

蘋果、網飛（Netflix）和亞馬遜等科技大廠同步走高，成為推升大盤的主力。蘋果股價早盤觸及154.72美元，十分接近154.98美元的歷史高價。

勞工部周四公布，最新一周首度申領失業救濟人數減少1萬4千人，降至34萬人，為疫情以來最低，市場預期為34.5萬人。

然而，目前的每周申領人數還是遠高於歷史長期水準。2020年3月美國爆發新冠疫情之前，平均每周申領人數僅22萬人。

另外，美國商務部公布，7月貿易逆差減少4.3％至701億美元，低於6月締造的逆差紀錄732億美元。

(時報資訊)