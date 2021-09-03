美國首領失業救濟人數續跌，顯示就業市場已由疫情衝擊中穩定回復，美股周四盤中受到激勵，道瓊工業指數漲逾百點，標普500及那斯達克指數再創新高。

　蘋果、網飛（Netflix）和亞馬遜等科技大廠同步走高，成為推升大盤的主力。蘋果股價早盤觸及154.72美元，十分接近154.98美元的歷史高價。

　勞工部周四公布，最新一周首度申領失業救濟人數減少1萬4千人，降至34萬人，為疫情以來最低，市場預期為34.5萬人。

　然而，目前的每周申領人數還是遠高於歷史長期水準。2020年3月美國爆發新冠疫情之前，平均每周申領人數僅22萬人。

　另外，美國商務部公布，7月貿易逆差減少4.3％至701億美元，低於6月締造的逆差紀錄732億美元。

(時報資訊)

#美國 #失業救濟 #申請

主要市場指數

紐約道瓊
35443.82 +131.29(0.37%)
05:19
S&P500
4536.95 +12.86(0.28%)
05:19
Nasdaq
15331.18 +21.80(0.14%)
05:16
費半指數
3411.32 +11.37(0.33%)
05:16
日經225
29128.11 +584.60(2.05%)
14:15
南韓KOSPI
3201.06 +25.21(0.79%)
14:30
香港恆生
25901.99 -188.44(0.72%)
16:08
上證指數
3581.73 -15.31(0.43%)
15:01
深圳成指
14179.86 -97.47(0.68%)
16:29
英國FTSE
7175.41 +11.51(0.16%)
17:01
法國CAC
6742.90 -20.18(0.30%)
17:01
德國DAX
15850.28 +9.69(0.06%)
17:01

延伸閱讀