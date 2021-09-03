2021年5月起的本土疫情，前所未見的三級警戒，不但影響所有民眾的習慣與行為，對於銀行業更是首當其衝。原先人潮滿滿的銀行分行，由於疫情衝擊，讓喜歡「逛銀行」的民眾，頓時躲了起來，人數大大減少，而這當中，也更加凸顯「數位金融能力」將是未來金融業的勝敗關鍵。

過去認為數位金融專屬年輕人，中高齡民眾對數位金融較不熟悉，但在這次三級警戒疫情期間，各銀行的行動銀行都有明顯成長，銀行的各式行動銀行APP、線上金融服務的使用率大幅成長，都可看出民眾因疫情，願意使用數位通路來減少染疫風險，且不分年齡層都大舉成長，讓疫情徹底加速數位化的推展，而這也將是未來「回不去」的發展趨勢。

其中，最明顯的就是去年眾多人到實體分行申請的勞工紓困貸款，今年各銀行開辦時，因處於三級警戒，為減少群聚感染風險，銀行紛紛強化數位申辦，使用線上申辦的比重也直線增加。公股銀行統計，今年在政府積極宣導下，加上民眾自發性採線上申辦，線上進件量占比超過九成，也就是分行進件量不到一成，超乎預期。

除了線上服務外，各銀行在疫情期間，更因應民眾減少外出在家防疫的趨勢，帶動「宅金融」、「零接觸商機」等方面都大舉快速發展，從線上理財、線上開辦服務、視訊服務、行動支付、線上轉帳、線上開立數位帳戶等等，都有更加迅速的發展。

也因此，未來金融業的勝敗關鍵將在數位金融能力，不管是企業金融、個人金融都要積極建置，但建置之外，穩定的系統、流暢的介面、清楚的流程、方便的步驟、吸引的優惠、快速的速度，都會是金融業未來要不斷改善、強化的重點所在。

過去金融業的決勝關鍵是「分行」，每家分行就像源源不絕的金雞母一樣，不斷生出金雞蛋，但隨著分行的價值褪色，取而代之的就是看不著、摸不著的數位金融，也期盼各銀行不斷推陳出新，給客戶各式各樣的便利，並能兼顧安全，且將風險降到最低，讓民眾安心使用、快樂享受金融業的各式服務，讓普惠金融在這時代得以徹底實現。

(時報資訊)