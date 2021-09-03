臺灣的科技電子業受到全球青睞，頻頻收到訂單，加快生產出口，為臺灣經濟刷出亮眼數據。然而，臺灣此刻發出欠缺科技人才訊息，需人孔急，依照人力銀行公布的半導體人才白皮書來看，2021年第二季的徵才數為2.7萬人，而工程師的缺口就有1.5萬人，而且工程師的缺口已經超越了第一線包裝作業員。經濟部遂而急急推出人才創能加值計劃，期能先作部分補充人力。

科技人才的養成，絕非一朝一夕得以速成，即使靠著短期訓練予以應急，受訓者亦需有科技學識基礎才能迅速上路。由這青黃不接的現象，吾人可靜思檢討，到底社會上的人才需求與培育管道之間，是否相互契合，運作機制是否欠缺了前瞻性的規劃。

目前國際不少國家對於半導體供需失衡情形有所警覺，歐美啟動了合作與擴充機制，美國投入了520億美元，歐盟投入了1,600億美元，摩拳擦掌。台積電今天的地位乃是多年深根打造而成，有分析師認為英特爾（Intel）雖然力圖三年追上台積電，恐怕五年亦難達陣。推估台灣優勢尚有數年光景，在列強環伺下，即使目前臺灣所收訂單多如繁星，也需戰戰兢兢，認真思考長期競爭力如何維持領先。科技人才之培育，需有長期規劃，十年樹木，百年樹人矣。

從教育端來看，臺灣的資訊電子相關科系，以大學錄取分數而言，且不論醫學科系，凡與半導體相關的產業，諸如電子、電機、化學、化工、材料、物理等，其錄取分數皆居高不下。這些領域所培育的人才，陸續投入生產行列，乃我國工業生產之中堅分子。然而，顯然這些人力尚有不足，在學校教育與社會教育上有待進一步拓展開發。

各級學校作其重點科系規劃時，往往也考量了年輕學子之擇系意願，尤其在少子化環境，為了招生所需，難免以能夠招募到學生作為設系重要指標。如此處理，在維持學校營運上有其必要，無可厚非。觀察近年來新興的科系行業，熱潮有所改變，但並未持久。過去十年，最快成長的科系乃是觀光餐旅和文創設計，反映出民眾愈來愈重視生活品質，享用美食與休閒旅遊，大學紛紛增設餐旅與設計學院。廣設結果使市場供過於求，慢慢退燒，尤其在此番肺炎疫情中踢到鐵板，奄奄一息。

近來新興的熱門科系為電競類科，包括遊戲、數位娛樂等，108年度就有28個相關科系與學程，註冊率高達70％以上甚至超過90％，此產業之後續供需情形應作追蹤。再根據大學問網站於今年4月份公布，自去年9月至今年3月底止，由使用者查詢數據，統計出百大熱門科系，以前20名而言，與大眾傳播、表演藝術、時尚設計等實現自我表演的科系即占有8項，可見其熱門集中程度。這些科系固然學習起來帶勁有趣，至於未來生涯之路是否足以仰賴之，則是另一議題，想必各人際遇殊異，成敗自有造化。由以上現象可見，教育軸向隨著不同時期熱門潮流而彈性跳動，在多線的社會流動中，人力供需恐有落差，除非推出獨特的核心技術與產品，否則未必能厚植國家長期競爭力。

不但社會企業人才如此，政府所需人才亦出現不同領域之供需失調情形。政府工作經緯萬端，所需人才不同，一般而言，行政類科較不缺人，而與技術相關的某些類科則有招員不足現象，政府需人殷切，但是有意投入且合格者未必足額投入公職。這問題可分別從供需兩方面來分析，從政府人才需求面而言，在政府延聘機制以及福利待遇上尚有檢討空間；從人力供給面而言，學校培育能量是否充裕乃是疏通之道。期盼國家社會透過教育、考試、訓練、晉用之相互串聯的機制，延攬到優秀青年，這套人才儲備的機制，必須具備前瞻性，儘早啟動，量才錄用，各騁所長。

更放寬眼界而言，國家社會所需人才相當多元，不同領域各有所需，短期長期各有所求，專才通才皆有功能，不能單從一項指標作為人才培育角度，須能全盤規劃。百年樹人之長期紮根工作，如何規劃適切的人才培育機制，並非易事，有賴各方殫精竭慮，腦力激盪，不論政府機制、教育機構、社會百業，均在前瞻角度上，跨界跨域，長思長考，共商共計。

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(時報資訊)