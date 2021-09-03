車業面臨疫情、晶片短缺的考驗，但不影響和泰集團今年營運成長的腳步，旗下兩上市公司和泰汽車、和潤企業，2日法說會齊喊「沒問題！」和泰車靠著提前備車、備料，安度這波因東南亞疫情升溫導致零件、進口車供應斷鏈的危機，有信心達成全年新車銷售15.4萬輛的新高目標。

和潤今年疫情高峰期呆帳率不增反減，加上資金成本下降，機車、大型重車分期融資新業務成長，及大陸經濟成長、子公司預期信用損失減少下，上半年合併營收帳款淨額1,713億、稅後淨利16.26億，雙雙創下歷史新高。和潤總經理林彥良強調，下半年營運重點著重於布局綠色能源事業與綠色金融。法人樂觀今年和潤獲利將再創新高。

和泰上半年稅後淨利91.55億元、EPS達16.76元，均改寫同期新高紀錄，其中疫情高峰的第二季EPS達7.6元，優於去年同期的5.94元，絲毫看不出疫情的衝擊。法人樂觀和泰車今年將賺進三股本，改寫上市車廠獲利紀錄。和泰協理劉松山表示，儘管全球車業都面臨晶片短缺的考驗，但豐田汽車因備料充足較不受影響，且對和泰車今年新車銷售15.4萬輛需要的晶片或零件，豐田原廠也給予供應的保證，讓和泰今年營運吃下定心丸。

而近期東南亞疫情升溫，影響當地的汽車零件場的生產與出貨，劉松山指出，東南亞的「疫」外對台灣國產車的零件供應影響不大，主要衝擊在進口車供應；不過占台灣進口車銷售最大宗的豐田休旅車RAV4，由於在4、5月期間增量訂車、提前引進，將對和泰業績的衝擊程度降至最低。也因此，和泰車表示今年新車銷售15.4萬輛的新高目標有信心可順利達成，也強調維持年初對2021年台灣新車總銷44萬輛的預估不變。

(時報資訊)

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