裕隆日產汽車歷經車用晶片短缺及疫情衝擊考驗後，總經理蔡文榮射三箭找回銷售戰力，包括提振通路士氣、縮短與經銷商的溝通距離、加速數位轉型。後疫情時代裕日車行銷火力全開，預估9月起新車銷量將較疫情高峰期倍增，全年要拚3萬輛目標達陣。

至於裕日車金雞母－大陸東風日產汽車，今年要力拚新車銷售128萬輛的成長目標，蔡文榮估計東風日產下半年的獲利貢獻將回溫，法人樂觀裕日車全年仍有賺兩股本的機會。裕日車上半年EPS為5.01元，落後於去年同期的5.53元。

蔡文榮是裕隆集團最高決策單位五人小組的成員之一，曾於2010～2017年間任裕日車總經理，今年5月集團指派蔡文榮回鍋裕日車總座，賦予帶隊迎戰疫情的重任。蔡文榮履新後，2日藉由裕日車疫情降級後的首場新車發表會公開露面。他表示，回歸裕日車後推動三大策略，包括提升通路士氣；縮短與經銷商間的溝通距離，每周與第一線主管直接面對面開會聽取真實狀況及建言，強調「只要是好的建議都採用」；第三則是加速數位轉型。

蔡文榮坦言，今年裕日車面臨許多考驗，由於原廠受晶片短缺影響，不僅零件供應、新車生產出現不穩定因子，5月中又發生國內疫情升溫影響新車銷售。

如今疫情降溫，裕日車把握機會推出「Kicks哈騷版」特仕車，導入台灣專屬的橘黑雙色內裝座椅設計，搭配雙色外觀，強調升級不加價，限量300輛銷售，期待帶動全品牌業績。

蔡文榮表示，接下來裕日車將更頻繁透過特仕車的操作維持產品熱度，搭配更靈活的行銷策略，如9月領先業界推出的「振興超狂八倍送」優惠，創造品牌行銷話題。

蔡文榮說，9月起要加足油門朝全年3萬輛目標前進。今年前八月裕日車銷售約1.86萬輛，換算年底前每月要有超過2,850輛的成績，是5～7月疫情高峰期的兩倍。

蔡文榮透露，裕日車也將迎來新一輪的改款新車助陣，包括明年的Kicks小改款、2023年的X-Trail大改款等；另因應電動化趨勢與節能環保規範，裕日車主力車型都會導入e-Power油電複合動力設定，日產純電休旅車Ariya也會於明年引進台灣販售。

(時報資訊)

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