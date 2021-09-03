8月國內機車市場在三雄競逐月冠軍的促銷砲火四射下，全月市場規模衝上6.66萬輛，逆轉農曆鬼月的干擾，寫下近六個月新高。9月有大專院校開學購車旺季加持，加上五倍振興券帶動消費力道，機車業者樂觀9月市場將重返7萬輛大關。

機車市場買氣回溫，業者搶市占、爭業績之餘，還面臨車用晶片短缺的考驗，市場也出現「拔晶片」的配備降級戰略應變；近來多款高階機種出現以CBS（前後輪連動煞車系統）取代ABS（防鎖死煞車系統），取消Keyless（免鑰匙）系統等電子配備的作法，藉此降低晶片需求，也能壓低新車售價、提升銷量。

根據監理所資料，8月國內機車新領牌總數為6.66萬輛、月增5.5％，為今年疫情升級三級警戒以來最佳，甚至更勝於疫情前的4月，凸顯市場已擺脫疫情的干擾。業者表示，8月機車市場能逆轉農曆鬼月的干擾，三大業者針對平價機種大舉促銷是關鍵因素。光陽在8月下旬針對「國民神車」GP125端出4.28萬的市場最低價促銷，發揮臨門一腳的效益，要回市占領先優勢，保住8月銷售冠軍寶座。

業者坦言，經過疫情洗禮後，國內機車銷售益發向平價機種靠攏，平價機車的目標客層忌憚農曆鬼月比例仍高，中南部、非都會區的市場更為明顯，估計8月下旬每天約有300張訂單要求延至9月8日脫離鬼月後再領牌。也因此，9月在為數不少的「脫鬼」交車訂單加持下，機車市場有望成長，尤其大專院校將開學，學子購車代步需求湧現，機車業者紛紛祭出加碼促銷方案，把握市場復甦的商機。

機車三雄9月促銷持續聚焦平價款機車，PGO摩特動力針對J BuBu、Tigra兩款油車，分別加碼9,000與1.2萬元的購車獎學金，瞄準學生族群。電動機車業者也把握五倍券將發放的契機，加碼促銷。光陽兩款電車i-One、S7，9月分別加碼4,800與6,500元購車金；中華eMOVING則推出「振興優惠翻倍送」活動，購車最高享價值1.5萬元的三倍優惠，日後還可憑振興券換回等值現金，卡位買氣商機。

(時報資訊)