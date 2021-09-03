疫情讓台商新南向的發展，出現了結構性的變化。簡言之，電子商務、遠距商機已順勢而起，零接觸、E接觸經濟成為新主流，從經濟部的立場而言，此時推動數位商務的發展，非常重要也是大勢所趨，這已成為目前致力的政策重點。

先談談台灣的強勢項目表現。的確，很多國際上的大型電子商務業者，包括Amazon等表現亮眼，是市場的領導者，台灣在此領域的最大優勢是，我的B2B相當強，因此推動的重點就放在B2B，透過外貿協會在既有的基礎上，加大推動力度，已有不錯的成績。

以數位展覽而言，傳統上，台灣拓銷最重要的方式就是組團參展、或者辦展覽，將台灣的產品向國外買主推薦，並爭取商機。但目前很多展覽根本無法採傳統的方式辦理，甚至取消了，參訪團體也無法到既定的目的地。此時數位展覽就變得相當重要，國貿局投入巨額資金設計公版數位展覽館，希望透過各個公協會協助推動，讓廠商可直接使用，以數位的方式辦理展覽。

至於國內，在條件許可的情況下，我們會持續將既有的展覽辦下去，只要疫情控制的還可以，雖然很多大型展覽的國外買主，沒辦法來台灣參加，但透過虛實整合做法，國內業者、代理商仍可以辦理實際的展出，再透過數位方式跟國外介接，持續向他們推介產品。

疫情下的商機開拓我們做了很多事。例如外貿協會針對防疫物資，設有防疫國家館，複製這樣的做法，持續的把產品集體共同建構產品展覽館，更希望藉此跨出第一步後，企業可以按部就班的進行數位轉型，包括輔導他們攝影、寫產品介紹乃至於找代言人，尤其希望中小企業主要改變觀念，在跨境領域的商機上，有所發揮。

我更想強調的是，前瞻計畫準備投入22億，要幫助業者數位轉型，工業局透過雲端方式幫助業者升級，很多軟體租用一年要花上幾百萬元，透過政府協助，價格大幅的降低，使用雲端產品進行產品升級，數位化的傳承生產技術，是目前業者應該思考並盡快推動的事。

中小企業處方面，持續輔導中小企業跟資訊服務業者合作，建立數位平台，讓年輕的、有數位經驗的業者到工廠實習，將來可協助業者推動數位化轉型。

除了疫情，貿易戰是企業要面臨的另一個大問題。觀察台灣與東南亞的經貿往來可發現，雖受疫情影響，對東南亞的貿易數字略往下掉，但進口加出口合計數卻是成長的。做為一個跨國企業的CEO，面對貿易戰時會想要分散市場，台商做為國際供應鏈的參與者，也得配合多國籍企業的布局進行移轉準備。

疫情終究還是會過去的，後疫時期的展應該如何部署呢？疫情期間透過視訊方式，我們持續與各國合作進行產業搭橋，就是要彼此認識對方的產業及技術層級，讓業者與業者對話，智庫也一起參與，掌握未來兩年可能的發展方向。

由於目前台商相對集中在印尼、越南，業者希望有一個工業區或群聚效果，彼此可以支援照應。因此，我們在印度等部分國家，設置了「Taiwan Desk」，協助企業在當地投資時處理問題，或做為和當地政府對話的窗口。與當地台商會結合則是另一重要做法，許多台商曾搶先到南向國家發展，台商是我們非常大的資產，大企業去那邊有自己的一套，中小企業就很需要跟台商會聯繫，協助他們在當地立足發展。

我還要強調的是，新南向的「新」不只是時點的新，還包括產業的更新、技術的更新，新南向政策希望高階留在國內，中低階在外面，質在內、量在外。不只看出口，看的是台商的整體布局，台商的確在供應鏈方面有前往新南向國家，配合與國際供應鏈的整體布局計畫。

(時報資訊)