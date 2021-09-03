由鴻海永齡、台積電、慈濟共同採購的BNT疫苗，首批93.2萬劑2日一大早抵台，衛長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟慈善基金會執行長顏博文等人都前往接機。永齡基金會執行長劉宥彤透露，第二批約91萬劑下周將抵台，原先預定客製化標籤的BNT疫苗，大約在中秋節（9月21日）左右完成，9月底前可望到貨。

陳時中表示，鴻海創辦人郭台銘因還在居檢，希望下周第二批到貨時，郭董可以一起去接機。

載運首批BNT疫苗貨機於2日清晨7時抵台，陳時中、張淑芬、顏博文、疾管署長周志浩等人到場接機，眾人手高舉著「THANK YOU」字樣手板表示感謝。

陳時中代表衛福部「感謝、感謝、再感謝。」，他說三個單位及法律團隊，這段時間非常努力，克服所有困難，郭董也親赴歐洲做了適當安排。

張淑芬則說，民間機構鴻海、永齡、慈濟、台積電共同捐贈BNT疫苗給疾管署作為防疫，爭取期間有許多不容易，從政府授權協助，郭董到歐洲催貨，台積電法務各方面協調，慈濟的宗教慈愛，讓外界看到這些努力成就這件美事，同時讓BNT提早一個月抵台。

張淑芬透露，在這兩個月中，民間捐贈單位一直互相信任，「若非這樣，事情不會這樣快完成，讓我感覺到團結就是力量。」

(時報資訊)