副總統賴清德2日出席台灣淨零行動聯盟成立大會，期望台灣可以在2050年達成辦公室和生產據點100％淨零排放。他表示，達到淨零排放有三大策略：碳排放目標明確、綠色成長戰略，以及公私協力合作。

賴清德認為，包括台積電、中華電信、鴻海等，台灣淨零行動聯盟有27家企業參與，涉及傳統製造業、科技業、金融業、服務業，共占台灣四成GDP及二成碳排放，因此聯盟的成立對零碳排目標更顯舉足輕重。

他指出，若要達到淨零目標，必須有三大策略：第一，台灣碳排放目標一定要明確，而且路徑要具體可行。例如總統蔡英文今年4月提出：「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，闡述台灣明確碳排放標準；日前蘇揆宣布將2050碳中和納入法律，後續將由相關部會、民間企業及社會大眾，共同討論具體可行路徑。

第二，要有綠色成長戰略。不把因應氣候變遷的種種作為，當作是負面的影響或負擔，反而要將每一個來自國際社會的挑戰，都當做是台灣成長前進的動力。

第三則是要推動公私協力合作，例如日本政府宣布10年內投入2兆日圓以因應氣候變遷，讓日本產業轉型、經濟升級，並希望能帶動15兆日圓的民間研發投資。台灣2050年碳中和的目標也需要政府的積極作為和民間研發、投資，這也是台灣淨零行動聯盟成立的價值。

賴清德表示，台灣淨零行動聯盟成立的目標相當具體，希望推動企業於2030年達成辦公室據點100％淨零排放，進而在2050年達成全台灣辦公室據點及生產據點100％淨零排放。他期盼未來能有更多企業響應，特別是中小企業加入後可以得到更多知識性、技術性及專業性的協助，相信2050年達成碳中和的目標指日可待。

(時報資訊)