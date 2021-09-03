又有知名餐廳不敵疫情衝擊將退出市場，開在台北101商場地下一樓的香港米其林一星餐廳在台分店「甘牌燒味」，將營業至9月9日後熄燈撤櫃。另外，開在北市南京東路五段標榜無添加的大型素食吃到飽餐廳「御蓮齋」，2日亦驚傳無預警歇業，顯示警戒雖降級，但疫情衝擊「後座力」持續發酵。

資深餐飲業者表示，本土疫情升溫、防疫升至三級警戒，餐廳禁止內用，外賣外送其實只有原業績三至四成，如今警戒雖降至二級，但僅有條件開放內用，餐廳依然賠錢，「底子不夠厚」的業者只能熄燈，看不到未來者則思考轉型，設定停損點先認賠出場，市場亦將重新洗牌。

愛絲葵國際股份有限公司代理引進的「甘牌燒味」，系出香港傳奇名店「鏞記酒家」，創辦人甘崇轅是「鏞記酒家」第三代傳人、自2015年起連續多年在《香港米其林指南》中得到1星肯定。

挾「系出鏞記+米其林1星」兩大賣點，以店中店型式開在台北101商場內的「甘牌燒味」，開幕後每月業績曾高達逾千萬元，平時每月營收約600萬元至700萬元間，惟去年疫情爆發後，業績直接對半砍只剩近300萬元，今年5月本土疫情升溫、餐廳禁內用後，營運急凍、非常辛苦。不過，疫情只是促使台灣「甘牌燒味」撤出台北101的最後一根稻草。

愛絲葵國際表示，台灣「甘牌燒味」將營業至9月9日，凌晨將封板開始拆除店裝，未來會轉新型態以「甘牌Express」 業態與購買方便且價位親平的組合呈現，並在適當時機與適當地點重回市場。

開在北市南京東路五段的「御蓮齋」標榜為全台首家無添加吃到飽植物性飲食餐廳，占地1,200坪、座位數很多，自助餐檯上號稱有六國異國料理、逾100道無肉菜餚。因台北市法務局2日發出消費警訊，提醒手上仍有餐券的消費者，在信託履約保障期間內，盡速向信託銀行新光銀行申請退款，才傳出該餐廳無預警歇業消息。

(時報資訊)