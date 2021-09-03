面對基本工資調漲箭在弦上，商總會員齊聲表示「反對」！商總理事長許舒博2日重砲抨擊政府，既然如此愛勞工，想要照顧勞工，那麼受創產業因基本工資調升增加的負擔，「請政府自己埋單」。

對此，行政院發言人羅秉成說，基本工資調整會兼顧受衝擊產業，據悉，針對時薪調整提供部分薪資補貼是可能方向之一。知情官員也說，會將商總意見納入考量，並收集各界意見，報請高層作成決定。

商總2日邀旗下觀光旅館、餐飲、糕餅、就業服務、遊藝場等會員廠商代表召開記者會，與會廠商代表細數疫情造成「慘況」，齊聲反對調升基本工資。

許舒博指出，商總曾對會員廠商進行調查，餐飲業至今仍有35％店家歇業、50％實施無薪假，觀光旅館業約20％停業或歇業，糕餅業業績只剩兩成，許多行業都紛停業或歇業，僅少數店家因中秋將至將硬撐到9月底，再看看是否停業或歇業。

許舒博指出，國內產業是「出口長紅，內需倒地」，而降級卻未真正解封，產業界被封到快要發瘋，服務業幾乎都在喝西北風，公司營運資金及員工薪水需要政府持續紓困及貸款來支付因應，不希望只因出口業旺盛，就調升基本工資，進而讓服務業遭受更大傷害。

許舒博強烈要求，對受創、紓困產業，在調漲基本工資後所增加費用，「由政府埋單」，等到服務業回復商機，「有能力承擔時，再來承擔。」他說，若政府願意，商總就不會阻擋基本工資調漲。

針對商總大聲反對調漲基本工資，羅秉成強調，蘇揆已要求要兼顧受衝擊行業，勞動部、經濟部會注意研商配套措施。知情官員也表示，產業界有人主張對9人以下中小型企業基本工資調整，提供薪資補助。

據悉，經濟部已開始思考對紓困產業的配套，惟一切必須等基本工資審議委員會拍板定案後，才能決定採取何種配套措施，協助受困行業。

未來是否採補貼時薪配套，將尊重基本工資審議會的決定，若委員會作此建議，相關部會將「想辦法找錢」。

(時報資訊)