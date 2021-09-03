房市怕疫情、但不怕鬼月。最新市調顯示，看屋人潮紛紛回流了，買氣也迅速回升，來客量較前月強彈近五成，儼然突破民俗月的魔咒；市場專家預期，隨著「928檔期」腳步接近，房市有機會持續升溫。

住展風向球8月分數2日出爐，攀升至38分，回到四個月新高點，較7月勁揚5.4分，分數連續兩個月走升，對應燈號則連兩個月亮出黃藍燈。風向球六大指標中，待售建案個數分數下滑，預售推案量、新成屋戶數、議價率、來客組數與成交組數等五大指標，分數全都上揚。

住展雜誌研發長何世昌表示，近期來客組數成交組數雙雙強彈，且已連兩個月上揚，顯示疫情趨緩之後，民眾看屋與購屋信心已經回復，如果疫情持續受控，房市將往復甦之路前進。

住展調查顯示，8月預售屋推案量逾650億元，往年民俗月總有不宜購屋的傳統禁忌，新成屋推案量往往銳減，但今年卻相反，本土疫情爆發之後，國人體會到「疫情比鬼還可怕」，有些建商也突破傳統禁忌，乾脆有案就推，連購屋觀念相對傳統的宜蘭、基隆與桃園，都罕見在鬼月期間推十幾個成屋案。

在新成屋方面，由於建商推案意願提高，使得8月公開戶數推升至500戶。在議價率方面，因建案成交價普遍上漲，目前已降至12％以下，議價率分數止跌回升。

值得觀察的現象，是今年民俗月反而湧現購屋潮，來客量單周攀升至24組，月增加7.9組、增幅達49％，呈連續兩個月正成長；其中來客量最熱鬧的區域，包括台北市南港、新北市三重、新莊、林口、板橋、鶯歌、土城、桃園中壢、桃園、龜山等。

成交組數指標方面，近期單周平均攀升至2.4組，月增1組、增幅約71％；其中以台北市中山、南港、新北市板橋、土城、新莊、鶯歌、桃園中壢、桃園、新竹竹北、新竹東區與北區，買氣最旺。

何世昌指出，8月民俗月預售市場，除北市因絕大部份建案還是遵守預約制、分流看屋，加上相對低總價產品嚴重缺貨，使得成交量未能放量成長之外，總體房市呈現淡季不季，買方考慮期也出現稍微縮短的跡象，只要價位合理、口碑好的建案，銷售速度也明顯加快。

(時報資訊)