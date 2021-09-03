受到疫情衝擊，七家國籍航空虧損嚴重，首季不但虧損近50億，在吃不到國旅及邊境持續管制下，國內與國際航線營收都呈現萎縮，部分航空靠貨運支撐，不過整體仍虧損近70億元，達68.2億元。

根據交通部民航局最新統計，由於國際疫情嚴峻，華航長榮兩家航空繼續擴大虧損，客運量依舊較往年同期減少，兩大航空都靠貨運支撐，不過仍不足以支撐客運減少的營收大洞，華航上半年虧損13.62億、長榮則是20.53億元，是七家航空公司虧損最多。

去年才剛開始正式售票營運的星宇航空，同樣因疫情拖累，載客量少的情況下，多靠客機機腹貨倉來載運貨物填補，不過上半年仍虧損14億元，且從去年營運以來，累積虧損已達53.1億。

國籍航空當中唯一的低成本航空台灣虎航，在國際各國邊境管制仍嚴，國人無法出國的情況下，上半年虧損10.86億元。為了穩定營運，台灣虎航正在進行增資30億元，將在9月6日截止，預計增資後實收資本額將增至40億元。

國內航線部分，立榮及華信航空、德安航空，去年同期因國際疫情嚴峻，國人多在國內旅遊的情況下，去年立榮全年獲利將近2億，但今年5月起本土疫情爆發，尤其是進入3級警戒後，國人大幅減少，因此三家航空都呈現虧損。

根據民航局統計，上半年華信虧損近7億元，立榮虧損近1.9億元，而德安則虧損2,837萬元。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意