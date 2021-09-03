受到新冠疫情反覆及港口塞港影響，上海航運交易所數據顯示，「台灣海峽兩岸間集裝箱（貨櫃）綜合指數」（TWFI）9月1日較上周（8月25日）下跌3.1％，其中又以大陸東南地區（廈門、福州）-台灣（基隆、台中、高雄）線下跌最多，包括出口指數跌9.1％，進口指數跌13.4％。

兩岸貿易往來密切，台灣更是大陸最大單一進口地，超越日本與韓國。但8月初大陸海關數據顯示，大陸7月自台灣進口額較6月減2.8％。

由於TWFI今年2月曾經攀升至1,450左右歷史高點，隨後震盪下行，指數顯示近期兩岸貨物運輸下滑，受到市場關注。

另據陸媒報導，中港協2日披露最新數據指出，大陸主要港口企業7月貨物輸送量為6.50億噸，年減3.8％；完成集裝箱輸送量2,033萬TEU（20呎櫃），年增3.4％。中港協並稱，當月大陸港口企業生產、貨物輸送量、集裝箱輸送量增長均繼續放緩。

另外，2021年1～7月，大陸累計完成貨物輸送量46.20億噸，年增7.9％；完成集裝箱輸送量1.39億TEU，年增12.4％。

目前大陸港口貨物與集裝箱運送量出現變化，或許與兩岸貨貿運輸疲軟有關。

上海航運交易所數據顯示，2014年11月創立、旨在反映兩岸集裝箱班輪運輸供需以及市場景氣度程度的TWFI在9月1日報1,305.55，較上周（8月25日）下跌3.1％，其中出口指數跌2.7％，出口指數跌3.6％。

若從地區來看，大陸東南地區（廈門、福州）-台灣線下跌最多，包括出口指數報1,148.38，較上周跌9.1％；進口指數報1,036.23，較上周跌13.4％。不過，整體的「中國出口集裝箱運價綜合指數」（CCFI）仍維持著上揚走勢，上周8月27日的數據仍上升1％至3,079.04，創下歷史新高。

邱莉玲／台北報導

下半年旺季拉貨效應，帶動全球貨櫃海運運價漲勢，往返世界生產工廠中國大陸的航線在9月黃金周前夕更是一櫃難求，但近期卻出現大陸至美國線「凍漲」、兩岸部分航線「回檔」的現象。

上海航運交易所1日數據，兩岸貨櫃綜合、出口、進口指數同步下跌約2～3％，對此，國內航商、貨代業直覺，與目前市場行情有差距，前些時候台北港塞港、爆倉，是否影響來台貨量轉運、入艙重新整理，值得後續觀察。

(時報資訊)