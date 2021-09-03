雙A印度市場擴大布局，宏碁透過授權印度在地消費電子產品開發商Indkal Technologies，自9月起在該市場推出Acer首款智慧電視產品，也正式宣告宏碁重拾電視業務。華碩則繼拿下印度電競筆電銷售之冠後，在積極搶進印度商用市場的同時，也推進旗下多款Chromebook產品，前進印度耕耘教育商機。

宏碁近日在印度宣布與Indkal Technologies簽署合作協議，將透過授權品牌的模式，攜手進軍印度智慧電視市場，並由Indkal Technologies負責產品開發、分銷及客戶支援，自9月起陸續推出Acer智慧電視系列產品，與已在市場競爭激烈的三星、SONY、LG、TCL和小米等品牌爭搶市占。

依宏碁在當地發布的資訊指出，宏碁的智慧電視機款尺寸將自32吋以上的主流機款、延伸至達70吋的大尺寸型號，主要的銷售平台包括亞馬遜及當地首大電商銷售平台Flipkart，進一步的產品資訊及價格則還未揭露。

華碩在印度消費型PC市場已具有相當品牌知名度及市占優勢，尤在電競筆電領域更於今年上半年以逾四成的市占、位居銷售之冠。雖為Chromebook的相對後進者，但華碩以更積極的布局策略，期能挾其品牌優勢、順利取得在印度Chrome PC市場先機。目前華碩至少推出四款Chromebook新品，並於Flipkart上銷售，其中亦包含針對學生需求推出的平價機款。

Chromebook在印度被品牌廠視為是極為艱困的市場，除Windows PC長期占據印度超過九成PC市場外，Chrome系統也因推廣有限，市場接受度不高。不過疫情下出現變化。除政府支持下的教育標案帶動對Chromebook需求，過去在消費通路中，Chromebook機款選擇少、單價也相對高的情況，也在各品牌廠增加更多機款型號下、明顯改善。

(時報資訊)

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