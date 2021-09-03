東南亞疫情衝擊零件供應與市場買氣，市調機構TrendForce表示，第二季全球智慧型手機產量季減近11％、為3.07億支。其中，三星受影響最大，出貨量季減幅度高達23.5％；蘋果因產品新舊交替，季減幅度亦高達22.2％；小米、OPPO與vivo也因東南亞疫情之故、影響海外市場買氣，三個品牌第二季產量季減個位數百分比。

由於疫情對終端需求、手機生產與零組件供應的影響難料，加上晶圓代工產能吃緊，TrendForce已將今年手機產量年增率由8.5％、下修至7.3％。

在東南亞疫情肆虐下，根據TrendForce資料顯示，第二季智慧型手機產量及市場需求雙雙衰退，產量季減近11％、為3.07億支，不過仍比去年同期成長約10％，上半年手機產量為6.52億支，還是比去年同期成長近18％。

全球最大智慧型手機品牌三星，因為在越南設有規模最大的手機組裝廠，加上印度也是三星的重點市場與生產地之一，第二季產量因而比第一季大減23.5％、為5,850萬支，減幅居全球前五大品牌之冠。而在蘋果方面，iPhone的生產與需求雖然較不受東南亞疫情影響，可是第二季正值產品新舊交替期，產量也比首季降低22.2％，為4,200萬支。

相較之下，來自中國的OPPO系列、小米系列（相關品牌包括小米、紅米、POCO、Black Shark）與vivo（相關品牌包括vivo、iQoo），即便印度是這三個品牌最大的海外市場，上述三個品牌受到東南亞疫情影響程度相對輕，第二季產量季減幅度分別只有6.6％、2％與8％。

TrendForce表示，上述三個中國品牌最大生產基地與市場都在疫情受控制的中國，也都分食到華為釋出的市佔大餅，僅有海外銷售受到東南亞疫情影響，其中，小米系列與OPPO系列第二季產量均為4,950萬支、並列全球第二，vivo系列第二季產量則以3,400萬支名列全球第五名。

(時報資訊)