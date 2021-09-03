聯電多頭陣營增添強力生力軍，海通國際證券電子研究主管蒲得宇指出，12吋晶圓產業景氣上升循環將比預期更強勁、延續時間更長，聯電鎖定22、28奈米製程的策略，恰好命中產業甜蜜點，初次納入研究範圍、給予「優於大盤」投資評等，推測未來12個月合理股價90元。

隨成熟製程報價不斷上漲，外資圈異口同聲讚好聯電基本面強勁，之前高盛證券賦予前無古人的102.8元推測合理股價，野村、美銀、摩根大通等多家外資研究機構給出的合理股價估值也都在70～80元間，顯示對聯電前景高度看好。海通國際證券最新給出的90元股價預期，除直逼百元水準，亦是外資圈看聯電僅次於高盛的第二高價。

受惠海通國際初評帶動，國際資金連續買超聯電天數延伸到第七個交易日，波段加碼累計突破24萬張；投信連續買超聯電天數更是堂堂來到21天，波段買超達5.6萬張以上。

蒲得宇指出，聯電訂單動能上，受惠三星OLED DDI、ISP、PMIC、DDI與車用相關產品需求，其22與28奈米製程、40與45奈米製程、55與65奈米製程、80與90奈米製程，加上8吋晶圓的產能利用率至年底都將超過100％，供應緊俏程度可見一斑。

因整體成熟製程產能擴張有限，海通國際不但看好半導體上升循環將延續到2022年，研判聯電28～90奈米等成熟製程接下來亦將持續漲價。此外，客戶必須預付價金、並接受價格上漲來搶奪晶圓代工產能，更已成新常態，舉例來說，聯電的客戶便願意透過支付預付款、做出長期訂單承諾等手段，來支持聯電28奈米的擴產計畫。

從整體產業需求狀況來看，鑒於WiFi、RFIC與SOI、OLED DDI與物聯網（IoT）相關晶片需求強勁，28奈米製程已成晶圓代工產業的甜蜜點，足以解釋為何多家晶圓代工廠都將擴產重心擺在28奈米製程。聯電因已在22與28奈米開發了高壓（HV）製程與射頻SOI，擴大了與競爭對手的領先優勢。

(時報資訊)

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