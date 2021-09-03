當沖警示政策發威！股市老手不願追價及當沖客退場，月均量持續低迷，2日台股注意股票僅有14檔，創今年以來最低檔數，凸顯現階段缺乏熱門股及飆股，台股因追價無力，以及來到6,200億元的前波套牢區，價量背離壓力鍋掀開，指數跌破季線及重挫154點，低量能恐成為常態。

自證交所及櫃買中心7月26日宣布，從8月27日起將當沖比超過六成的股票納入注意股票的指令後，當沖客隨即逐步退場，不但今年熱門的當沖股貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海等因成交量失溫，利多不漲外，還連帶使得台股失望性賣壓湧現，甚至寫下連九跌紀錄，波段最低跌至16,248點。

康和證券投資總監廖繼弘表示，所幸靠著財政部8月19日下令周邊單位護盤及台積電宣布漲價利多，台股才略微挽回頹勢，上演了幾天的V型反彈走勢，但近期量能持續低迷，9月2日指數一度漲到本波高點17,523點，但仍僅3,546億元低量能。

股市俗諺：「新手看價、老手看量」，價量背離終究為股市老手的操盤大忌，以本波反彈1,275點，但月均量逐步萎縮，僅有3,580億元，較7月月均量5,600億元萎縮達36％，或可視為成交量低迷與當沖警示政策有連動關係。

當沖警示政策上路第五天，近期維持低量能，2日上市櫃注意股票僅14檔，創下台股今年以來新低檔數紀錄。

重量級中實戶私下透露表示，證券商也因主管機關的壓力，已管控當沖大戶額度，台股「淺水無大魚」，今年靠當沖賺價差的好日子結束。

統一投顧董事長黎方國指出，量縮、價量背離對股市不是好事，顯示參與者少，追價意願也薄弱，而目前指數波段反彈也到了滿足點，且融資仍偏高，加上產業對第四季與2022年的能見度還不明朗，盤勢屬弱勢格局。此外還有國際QE退場因素等，在大盤跌破季線後，預估指數將在17,000～17,300點間震盪格局，低量能恐成常態，不利盤勢表現。

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，從短中期角度來看，指數成交量縮震盪，在萬六、萬七附近仍有些支撐，預期仍將維持高檔整理。華南投顧董事長儲祥生也認為，台股以美股馬首是瞻，特別是科技股關聯性高，目前美國財政與基礎等政策都通過，就要看市場如何反應。

廖繼弘表示，台股氣氛已改變，像貨櫃航運連漲的走勢已成歷史，建議投資人操作上採取選股操作，短線交易採取買黑不買紅，賺價差，長線的投資人挑選績優股長線持股。

(時報資訊)

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