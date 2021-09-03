資本市場多頭行情，保戶也想參與。壽險業者透露，7月賣破百億元規模的「神單」再新增二張，分別是國泰人壽的「月月得益」外幣變額年金，與富邦人壽的「鑫美一生」外幣變額年金，兩者都是連結投信類全委帳戶，月月撥回率（類似配息）年化後約5～6％，且行情大好時，基金淨值如超過10.3或10.35美元，還有額外配息。

二張新增的百億神單與台灣人壽熱銷的「月月好鑫」架構類似，月月好鑫7月再賣近36億元，今年累計新契約保費約249億元，是目前市場單張銷量最高的投資型保單。

國壽推出類似架構的「月月得益」，基金淨值每單位要大於等於7美元時，月月撥回率年化後為5％，若低於7美元，年化撥回率就是2％，但國壽亦有額外配息機制，同樣是10.3美元時加配0.1美元，7月單外幣年金款就賣逾35億元，新台幣年金款則賣了23億元左右，等於同款合計賣58億元，外幣款在7月賣破百億元，晉升神單行列，累計銷量新台幣119億元左右，若加上新台幣款則已逼近190億元，估計9月之前新台幣款亦可破百億元。

富邦人壽推出「鑫美一生」，也是無論基金淨值多少，都月月撥回，年化後是6％，且每季底即3月、6月、9月及12月時，每單位淨值若高於10.35美元，每單位額外撥回至少0.15美元（即基金淨值減去10.05後的一半），7月亦賣逾15億元，累計銷售已104億元，也晉升百億神單。

三張保單有兩大共同特色，一是類全委帳戶月月撥回，加額外配息機制；二是都是銀行通路大賣，客戶一筆就躉繳至少新台幣27～30萬元以上的保費。

(時報資訊)