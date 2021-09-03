8月的資本市場「乍冷還暖」。壽險業者表示，8月股市出乎意料強，台股先是大回檔，又強勢反彈，美股亦走高，部分壽險公司趁低布局、趁高賺一波；新台幣兌美元匯率波動亦大，且再出現獨強態勢，匯兌壓力增加；債券殖利率又反彈，淨值亦受影響，但市場預估「8月表現應該還不錯」。

據國泰、富邦、南山、新光、中國及台灣等六大壽險公司揭露最新壓力測試結果顯示，若股市上漲10％，六家公司獲利及淨值合計會增加近2,886億元；若新台幣匯率獨強，對所有外幣升值1％，則六家公司獲利會被「拖累」約新台幣217億元；同時間若市場利率上升100個基本點（1基本點等於0.01百分比），六大壽險的損益及淨值（主要是淨值）會減少5,477億元。

以8月來看，台股先跌後升，最後比7月上漲近1.41％，美國道瓊指數8月亦上漲1.22％左右，若從6月底到8月來看，台股則是跌近1.5％，不過大型壽險公司表示，7月已開始逢低進場布局，則到8月就會有增值空間，美股7月及8月則是持續高漲，壽險國外股票部位主要是美股，亦會有增值空間。

加上今年現金股利延後入帳，主要認列時機會落在8月及9月，即壽險公司8月獲利已有「基本盤」，若再加上機動實現股債資本利得，獲利應可續「亮眼」。

以往壽險公司在現金股利入帳月即7月到9月，一般不會再大量實現資本利得，但從2020年開始，股市因疫情變化波動加劇，去年第三季壽險公司亦積極實現股債利得，先落袋為安，今年也可能採同一策略。

六大壽險前七月累積稅後獲利已達2,611億元，8月及9月預估還有700億元以上現金股利進帳，若市場沒太大變化，估計第三季稅後獲利就可破3,000億元。

(時報資訊)