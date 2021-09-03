在市場傳聞許久的北京證券交易所，終於在2日晚間浮上檯面。相較先前外界對其可能是國際板、「中概回歸板」的猜測，顯現真身的京交所除了要為官方解決新三板難題，更是大陸加速培育壯大「專精特新」企業的重要孵化工具，希望藉此儘快催生出一批在新興製造領域具有實力的企業。

去年底迄今，大陸一方面嚴打互聯網企業，一方面鼓勵扶持「專精特新」企業的動作，已令敏感的市場人士嗅出過去「重軟體、輕硬體」的環境即將改變。

所謂「專精特新」企業，就是台灣媒體常說的「隱形小巨人」。按照A股上市法規，這些擁有技術、但缺乏規模與財力的「專精特新」企業，有意上市者多會被分去新三板，而原先成立新三板的初衷，就是為了這些企業提供籌資的通路。

但多年下來，新三板現存7千多家企業掛牌，但在企業知名度不夠、投資者門檻過高、二級市場流動性不佳，以及轉板困難等問題困擾下，新三板的弊端十分突顯，包括多數企業僅有掛牌後的一日行情，此後就變成終年毫無成交量的殭屍股，改革之聲多年不絕。

大陸成立京交所，一方面為解決新三板困境，打造更有層次的資本市場；另一方面，進入新三板精選層的「專精特新」企業，之後可望獲取轉板資格，取得更大的資金與資源快速茁壯，成為製造業某一環節具備實力的小霸王，這也符合大陸官方這些年不斷強調產業升級、製造強國、打造本土供應鏈思維。

另一方面，京交所的成立，最大的獲利者可能還是北京市。據8月底北京披露的最新數據顯示，當地擁有大陸數量最多的「專精特新」企業，到2025年，其產業增加值占北京生產總值比重將逾達30％，並在特種機器人、創新藥、自動駕駛、人工智慧等領域處於領先地位。

可見在全國研發中心之外，大陸政府也積極透過京交所成立，謀劃以北京為大陸的製造業、供應鏈重心，未來或有一批上市企業協助大陸攻取全球新興製造業市場大餅。

(時報資訊)