出乎市場意料，大陸將在滬、深證券交易所之外，於北京設立第三個交易所。大陸國家主席習近平2日宣布，將新設北京證券交易所，支持中小企業創新發展，並深化新三板改革，做為服務創新型中小企業主要上市地。

習近平2019年11月5日於上海進博會宣布在上交所成立科創板，推動近年大陸科創企業的上市風潮。習近平2日則是利用在北京舉行的中國國際服務貿易交易會場合，宣布設立北京交易所。

習近平透過影像致辭時指出，除了談到設立京交所以外，還提出將加強服務領域規則建設，支持北京等地展開國際高水準自由貿易協定規則對接先行先試，打造數位貿易示範區。

今年3月路透曾引述知情人士透露，大陸正在考慮設立一個新的證券交易所，以吸引在香港、美國等海外市場上市的中企回流，並提高大陸股市的全球地位。而正在討論的選項是升級一個現有的上市平台，例如北京的新三板市場。

大陸證監會2日晚間指出，京交所的上市公司將由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與京交所「層層遞進」的市場結構，同步試行證券發行註冊制。

大陸新三板（全國中小企業股份轉讓系統）市場在2013年正式營運，一直是許多中小企業自資本市場獲取資金的重要平台。截至7月23日，新三板存量掛牌公司7,430家，中小企業佔94％。

針對京交所，大陸證監指出將堅守「一個定位」，處理好「兩個關係」，實現「三個目標」。「一個定位」是京交所將堅持服務創新型中小企業的市場定位，尊重創新型中小企業發展規律和成長階段，提升制度包容性和精準性。

在「兩個關係」方面，京交所、上交所及深交所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能。京交所與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。

「三個目標」分別是：一、建構一套契合創新型中小企業特點的涵蓋發行上市等基礎制度安排。二、暢通京交所在多層次資本市場的紐帶作用。三、培育一批專精特新中小企業，形成創新創業熱情高漲等特點的良性市場生態。

(時報資訊)