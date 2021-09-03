阿里巴巴集團2日啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前投入1000億元人民幣（下同，約台幣4300億），助力共同富裕，並成立專門常設機構。行動圍繞高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金等。阿里此次和已投入千億元的另一科技巨頭騰訊看齊，為近期宣布響應「共同富裕」理念出資最高的企業。

成立常設機構 推10大行動

《浙江新聞》報導，阿里巴巴為促進共同富裕十大行動落地，將成立一個專門的常設機構。據了解，行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

中共總書記習近平近年多次提及「共同富裕」理念，7月主持中共中央財經委員會會議，提出要加強對高收入的規範和調節，鼓勵高收入人群和企業更多回報社會等「三次分配」。騰訊之後隨即表示將投入500億資金啟動「共同富裕專項計劃」，在鄉村振興、低收入人群增收、基層醫療體系完善、教育均衡發展等民生領域提供幫助。

出資金額最高 向騰訊看齊

今年4月，騰訊已投入500億啟動「可持續社會價值創新」戰略。此次阿里巴巴出資1000億，與騰訊看齊，為近期宣布支持共同富裕理念出資額最高的企業。阿里巴巴美股（BABA）盤前升幅突然擴大至逾3％，報178.96美元。另外，中國國產汽車龍頭吉利也積極響應，計畫獎勵員工1億多股的股份。

阿里巴巴的共同富裕行動包括：一、加大科技投入，扶持欠發達地區數位化建設。二、扶持中小微企業成長。三是助推農業產業化建設。四為支持中小企業出海，如推動「跨境貿易綠色通道」建設。五是助力高質量就業，啟動年輕人創業扶持計畫。

六是幫助提高靈活用工群體的福利保障。如提高快遞員、網約車司機等商業保險保障等。七是促進城鄉數位生活均等化。八是縮小數位鴻溝，九是支持基層醫療提升。十是成立200億共同富裕發展基金，助推共同富裕示範區建設，為全中國實現共同富裕進行探索示範。

(時報資訊)