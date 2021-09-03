映興（3597）2日舉行線上法說會，董事長賴柄源表示，受惠5G和eBike雙箭齊發，為業績帶來足夠的養分，展望後續，看好四大產業工業應用、車裝電子、綠能節能、健康照護都有強勁的需求，且訂單滿手、能見度看至明年第二季，對於未來幾年營運抱持樂觀看法且深具信心。

映興上半年營收5.19億元、年增53.9％，稅後淨利3357.8萬元、年增128％，每股盈餘0.96元。7月營收1.02億元、月增8.13％、年增34.6％，創單月歷史次高，累計前七個月營收達6.21億元、年增50.4％，為歷年同期新高。

映興表示，營運成長顯著，來自防水連接器和大電流線數模組的貢獻，以及迎來電動自行車和5G兩大趨勢。5G方面，5G高頻高速世代已是不可逆的趨勢，相關需求不斷擴大和成長，MIC資料顯示，全球FWA自2021年開始增加，直至2026年都還是向上成長，5G手機出貨量也是從2020年至2025年都是持續成長，滲透率預估2021年39.3％，2025年會成長到73.8％。而映興在5G機櫃、電力傳輸訊號線、工業4.0自動化等，都持續有所斬獲。

受惠於疫情，戶外運動需求升溫，全球自行車熱銷，電動自行車也在2020～2021年間快速成長，而國內幾家自行車大廠都是映興客戶，不僅穩定出貨，且有多種車款在往前走，因此挹注不少成長動能。

映興表示，電動自行車包括公路、越野、登山，會有不同的車架結構、設計、三電整合，也會用上各種的角度、防水性、充電的連接器需求，映興都可以滿足客戶的需求，不只國內大廠，也有和歐洲、美國的eBike品牌完成很多MOU，後將陸續投產，樂觀看待eBike帶來的營運貢獻強勁。

除了電動自行車之外，映興防水連接器也有應用於電動機車，公司表示，全球電動機車以台灣、東南亞的需求最多，其所需的防水連接器又要符合大電流，映興在與國內幾家電動機車大廠持續合作下，陸續拿下不少發明專利，今年上半年相關產品出貨也會超過去年全年，目前約佔營收比重5％，預期未來會持續的放大。

賴柄源表示，映興以成為防水連接器大廠為目標，任何傳統燃油轉為電動的裝置，都是發展的機會，像割草機、高爾夫球推車、乾濕兩用吸塵器等，映興都正在與客戶密切合作中，目前也正在努力突破IP68防水等級，朝歐洲、美國遊艇品牌發展。

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