財政部國庫署2日指出，我國自6月10日～8月16日提供公益彩券經銷商申請紓困補貼，截至今年8月底，累計已補貼2.21億元、共2萬3,604位公益彩券經銷商受惠。

今年5～7月為全國疫情三級警戒，根據台彩統計，全台有數百位公益彩券經銷商在疫情期間歇業或業績大幅下滑。為減少公益彩券經銷商疫情衝擊，國庫署也編列特別預算4.98億元並委託公益彩券發行機構中信銀行辦理公益彩券經銷商紓困補貼措施。

國庫署指出，今年有5,906位公益彩券經銷商提出申請適用紓困；另有1萬7,698位經銷商去年符合紓困條件規定，由中信銀直接判斷為受疫情衝擊，免再提出申請。公益彩券經銷商補貼款已逐步匯入指定帳戶，截至8月31日已補貼2.21億元，預算執行率約44％。

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