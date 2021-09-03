太陽能產業重要原物料之一「矽」，價格年初至今一路上揚，漲幅高達150％，包括矽片、電池片、組件廠商及終端電站等整條產業鏈均受到影響。業內分析，矽料建設周期長，加上年底太陽能裝機旺季來臨，短期矽料價格或將繼續高位震蕩。

搜狐報導，2021年初，矽料每噸價格還在人民幣（下同）8萬元左右，一路升到6月份的20萬元以上。在經歷7月份小幅回調，8月上旬再次出現上漲趨勢，最近報價單晶矽復投料和緻密料的成交均價約落在每噸20.58萬元及20.35萬元。

針對上漲原因，業內分析，過去兩年，太陽能產業需求量大幅增加，帶動產業鏈上下游的產能擴張。在矽片、電池片和太陽能組件企業大幅擴產的同時，矽料產能增長又相對較慢，上下游結構性供需失衡，是造成這輪矽料價格大漲主因。

數據顯示，2021上半年多晶矽料產量22.7萬噸，年增10.7％。同期矽片、電池片、太陽能組件這三個環節產量增幅均逾30％。

矽料價格上漲亦傳導至整個產業鏈，從上到下依次是矽片、電池片、太陽能組件和太陽能電站，目前不同型號的單晶矽片價格較年初均漲超50％，電池片價格較年初也漲一到兩成。

成本持續上漲的另一個影響是電站裝機量增速放緩。山東某太陽能組件生產企業總經理張中良表示，有客戶反映，如果價格繼續上漲，那麼電站端的收益模型會沒辦法開工。