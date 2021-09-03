截至今年6月，永豐銀行融資合作的太陽能電廠已達5,400座，居市場領導地位。圖／本報資料庫

由非政府組織「亞洲企業商會」舉辦的「亞洲企業社會責任獎」，被視為亞洲地區CSR指標大獎之一，9月2日舉辦第十一屆線上頒獎典禮，永豐金控一舉囊括《企業治理獎》、《綠色領導獎》、《人力投資獎》等三項大獎，成為今年AREA的大贏家。

永豐金控致力推動永續發展，已連續多年獲頒AREA獎項肯定，其中最值得關注的是今年首次參選《企業治理獎》即脫穎而出，顯示評審團高度肯定永豐金控在永續治理面向的成效。

永豐金控為國內首家自發性針對公司治理進行全面檢視與精進的金控業者，更為首家由女性出任董事長的民營金控；設置誠信經營委員會、導入TCFD框架並掌握氣候變遷帶來的風險與機會等；持續精進的治理機制及成果除獲頒《企業治理獎》，亦使永豐金控於去年及今年連續二年名列證交所公司治理評鑑TOP 5％。

除持續精進永續治理，永豐金控積極發展永續金融，在太陽能產業的金融支持上更是深耕已久，自2012年起投入太陽光電設備融資，截至今年6月，永豐銀行融資合作的太陽能電廠已達5,400座，居市場領導地位；2020年完成全台首件「漁電共生」專案融資，打造養殖漁業結合綠能發電的新型態經濟模式；更攜手售電業者促成全台首件「綠電交易」融資、打造綠電交易電子商務平台，推動綠電交易自由化，為台灣綠能發展再添新里程碑。「打造太陽能產業鏈的金融生態圈」，是以金融業核心價值結合ESG環境永續推動的最佳成果，獲頒《綠色領導獎》肯定。

永豐金控深知人力資本是企業永續發展的基石，組織中各階層管理者扮演承上啟下、領導統御的角色，更是成敗關鍵之一，因此積極打造全方位「經營管理人才儲備計畫」，以策略規劃、變革驅動、創新實務為主，厚植管理新知，輔以個案深度研討，激發多元思維，培育具高度格局的領導管理梯隊，帶領企業朝永續、卓越持續前進。優異的成效獲AREA評審團青睞，頒給《人力投資獎》。

永豐金控表示，將持續結合金融本業，發揮社會影響力，落實永續治理，打造幸福企業，全力支持再生能源產業發展，並貫徹集團利他精神，朝企業永續發展典範目標邁進。