有「小非農」之稱的 ADP 新增就業數據周三(1日)爆冷，美國民間企業 8 月增37.4 萬人，略高於前值表現，遠不如市場預期的60 萬人，擔憂Delta 變種病毒疫情衝擊擴大，讓市場對於經濟復甦前景蒙上一層陰影，雖然美股也朝著歷史新高前進，美國銀行衡量投資人對市場熱衷程度的指標暗示，美股未來報酬率將低於過去數據。

據Business Insider報導，美銀的研究報告指出，其編製的「賣方指標」(Sell-Side Indicator)為評估華爾街賣方分析師的對市場信心程度，從8月以來該指標連續第2個月保持在59.5%，相當接近觸發賣訊的60.1%門檻，該指標自2007年以來從未突破該門檻。

美銀證券策略師Savita Subramanian研究報告指出，賣方指標顯示當前的標普500指數未來12個月報酬率僅6%，遠低於2008年金融危機後的12個月平均報酬率13%還低。若從過去數據來看，從賣方指標到觸發賣訊之後，標普500指數接下來12個月的報酬率為負6%。

美銀指出，該指標如此接近門檻，接下來12個月報酬率只有62%為正，遜於所有時間的83%。

至於周五(3日) 美國勞工部即將公布的8月非農業就業數據，Rockefeller Global Family Office投資長Jimmy Chang認為，只要數據表現讓人失望，美國聯準會(Fed)縮減購債(Taper)行動可能會延後到到11月2日的聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議再來討論。

(時報資訊)