中國大陸國家鐵路集團最近披露了2021年上半年財務決算，收入雖然較2020年疫情嚴重時期有所增加，虧損狀況也減少，但總體虧損金額仍高達507億元人民幣(合台幣2210億元)。國鐵集團也因為加速興建高鐵，去年的整體負債率已高達66.19%，雖然外界質疑鐵路集團的高負債過於沉重，但中國仍將鐵路建設做為國家戰略產業而持續推進，預計2035年大陸鐵路網將達20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右。

據《多維新聞》指出，中國大陸已修建了世界最大的高速鐵路網，也成為了全球高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最複雜的國家，大陸的高鐵建設甚至已成為大陸經濟與社會發展的成功象徵。

雖然如此，大陸國鐵集團在加速鐵路建設的同時，投資性虧損仍持續擴大。今年上半年實現收入5128億元人民幣，同比增加982億元人民幣；淨利潤虧損507億元人民幣，同比減虧448億元人民幣。上半年淨利虧損的主因仍是疫情與自然災害造成經營上的挑戰，特別是客運和多元經營受到較大影響。

據大陸鐵道部在2008年訂定的《中長期鐵路網規劃》，計劃在2020年建成一張「四縱四橫」的中國高鐵網，但該目標提前4年完成。於是在2016年更新了鐵路網規劃，提出更為雄心勃勃的計畫，預計在2030年將「四縱四橫」昇級為「八縱八橫」。

報導說，中國高鐵加權平均單位成本為：時速350公里項目1.29億元人民幣/公里；時速250公里項目0.87億元人民幣/公里。若按照平均1億元人民幣/公里的成本來算，中國已建高鐵僅建設成本已約4萬億元人民幣，加上購買裝置、電力消耗、物資消耗、維修維護、裝置折舊、人力等其他費用，成本更得上昇不少。

按大陸國鐵集團2020年上半年審計報告，去年上半年淨利潤虧損955.43億元人民幣。當時有人統計稱，中國高鐵虧損已超過4兆人民幣，而雖然越建越虧，大陸官方卻一直在加大修建高鐵的力度。

報導說，依據大陸官方《新時代交通強國鐵路先行規劃綱要》，提出到2035年中國鐵路網將達20萬公里左右，其中高鐵7萬公里左右。雖然66.19%的負債率並不是一個低比例，也有不少人質疑高鐵建設的必要性，但大陸官方顯然也將它做為具有重大戰略意義的建設，毫不遲疑地加速推進。

(時報資訊)

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