中國國家主席習近平2日表示，中國將提高開放水平，在全大陸推進實施跨境服務貿易負面清單，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試；深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

2日晚間，2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會在北京舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平通過視頻方式在峰會上致詞。

習近平指出，服務貿易是國際貿易的重要組成部分和國際經貿合作的重要領域，在構建新發展格局中具有重要作用。中方願和各方一道，堅持開放合作、互利共贏，共享服務貿易發展機遇，共促世界經濟復甦和增長。

習近平強調，中國將提高開放水平，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區；擴大合作空間，加大對共建「一帶一路」國家服務業發展的支持，同世界共享中國技術發展成果；加強服務領域規則建設，支持北京等地開展國際高水平自由貿易協定規則對接先行先試，打造數字貿易示範區；繼續支持中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。

習近平指出，讓我們攜手抗疫、共克時艱，堅持用和平、發展、合作、共贏的「金鑰匙」，破解當前世界經濟、國際貿易和投資面臨的問題，共創更加美好的未來。

2021年中國國際服務貿易交易會9月2日至7日在北京舉行，以「數字開啟未來，服務促進發展」為主題，將把握數位經濟、碳達峰、碳中和等全球熱點趨勢，聚焦服務開放合作促進世界經濟復甦。

(時報資訊)